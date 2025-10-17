За девʼять місяців ДТЕК виробив 1,8 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку

З початку року ДТЕК виготовив 1,8 млн запчастин для шахтарів для проходження зими

У січні–вересні 2025 року машинобудівні підприємства ДТЕК виготовили понад 1,8 млн запчастин і комплектуючих для шахтарів, щоб забезпечити безперебійну роботу українських шахт і стабільний видобуток вугілля під час опалювального сезону. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«За дев’ять місяців 2025 року машинобудівники виготовили та відремонтували 2,5 тис. одиниць гірничо-шахтного обладнання. Серед них шість нових прохідницьких комбайнів і один шахтний вентилятор», – йдеться в ньому.

Крім того, машинобудівники підтримали потреби шахтарів, виготовивши 1,8 млн запчастин і комплектуючих.

«Машинобудівники ДТЕК «Енерго» залишаються надійною опорою для українських шахт, забезпечуючи їх якісним обладнанням і комплектуючими. Завдяки їхній праці шахтарі підтримують видобуток вугілля, а енергетики – готуються до старту опалювального сезону. Робимо все можливе для зміцнення надійності теплової генерації в умовах війни», – зазначив генеральний директор ДТЕК «Енерго» Олександр Фоменко.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував в українське вуглевидобування 2,9 млрд грн.