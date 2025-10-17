Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

За девʼять місяців ДТЕК виробив 1,8 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
За девʼять місяців ДТЕК виробив 1,8 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
Машинобудівники підтримали потреби шахтарів, виготовивши 1,8 млн запчастин і комплектуючих
фото: energo.dtek.com

З початку року ДТЕК виготовив 1,8 млн запчастин для шахтарів для проходження зими

У січні–вересні 2025 року машинобудівні підприємства ДТЕК виготовили понад 1,8 млн запчастин і комплектуючих для шахтарів, щоб забезпечити безперебійну роботу українських шахт і стабільний видобуток вугілля під час опалювального сезону. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

«За дев’ять місяців 2025 року машинобудівники виготовили та відремонтували 2,5 тис. одиниць гірничо-шахтного обладнання. Серед них шість нових прохідницьких комбайнів і один шахтний вентилятор», – йдеться в ньому.

Крім того, машинобудівники підтримали потреби шахтарів, виготовивши 1,8 млн запчастин і комплектуючих.

«Машинобудівники ДТЕК «Енерго» залишаються надійною опорою для українських шахт, забезпечуючи їх якісним обладнанням і комплектуючими. Завдяки їхній праці шахтарі підтримують видобуток вугілля, а енергетики – готуються до старту опалювального сезону. Робимо все можливе для зміцнення надійності теплової генерації в умовах війни», – зазначив генеральний директор ДТЕК «Енерго» Олександр Фоменко.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував в українське вуглевидобування 2,9 млрд грн.

Читайте також:

Теги: ДТЕК вугілля енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Полтавщині зупинено роботу об'єктів газовидобутку через атаку РФ
На Полтавщині зупинено роботу об'єктів газовидобутку через атаку РФ
Вчора, 08:57
Семеро працівників ДТЕК відзначено грамотами Верховної Ради за внесок в розвиток вуглепрому
Семеро працівників ДТЕК відзначено грамотами Верховної Ради за внесок в розвиток вуглепрому
13 жовтня, 14:33
На Київщині повністю відновлено електропостачання після масованої атаки окупантів у ніч на 10 жовтня
Без світла було 110 тис. абонентів: влада повідомила про відновлення електрики на Київщині
11 жовтня, 02:23
Президент: Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати
Чи буде блекаут? Зеленський оцінив наслідки щоденних атак ворога на енергетику
9 жовтня, 10:35
Відбулася нарада президента з премʼєр-міністром
Зеленський зробив заяву про ціну на газ і мораторій на відключення світла
7 жовтня, 17:53
Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини
Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини
6 жовтня, 16:35
Чому на початку вересня впали ціни на електроенергію? Експерт вказав на причини
Чому на початку вересня впали ціни на електроенергію? Експерт вказав на причини
1 жовтня, 18:02
Експерт зазначив, що ситуація у вересні 2024 року суттєво відрізнялася від попередніх років
Експерт назвав ключові чинники вересневого падіння цін на ринку електроенергії
29 вересня, 15:40
Глава держави: «Російські чиновники повинні переконатися, що знають, де найближче бомбосховище»
Трамп підтримує удари України по російській енергетиці – Зеленський
25 вересня, 13:00

Економіка

За девʼять місяців ДТЕК виробив 1,8 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
За девʼять місяців ДТЕК виробив 1,8 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
Популізм чи необхідність? Бюджетний комітет пропонує перекинути гроші парламентських партій на армію
Популізм чи необхідність? Бюджетний комітет пропонує перекинути гроші парламентських партій на армію
Відтік молоді до 22-х років і фокус на жінках у чоловічих професіях. «Метінвест» – про кадрові виклики промисловості
Відтік молоді до 22-х років і фокус на жінках у чоловічих професіях. «Метінвест» – про кадрові виклики промисловості
РФ атакувала енергетичні об’єкти у чотирьох областях України
РФ атакувала енергетичні об’єкти у чотирьох областях України
В Україні побільшало кримінальних проваджень за порнографію
В Україні побільшало кримінальних проваджень за порнографію
Нацбанк заявив, що економіка України сповільнилася
Нацбанк заявив, що економіка України сповільнилася

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua