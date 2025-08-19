Головна Світ Економіка
Криза вугільної галузі у РФ: понад 800 шахтарів залишилися без роботи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Криза вугільної галузі у РФ: понад 800 шахтарів залишилися без роботи
Втрачені західні ринки збуту вугілля через війну проти України та санкції РФ не може компенсувати на ринках Китаю та Індії
«Війна проти України та санкції «з’їдають» величезну частку російського бюджету та неминуче призводять до економічної деградації РФ»

У Росії поглиблюється криза вугільної галузі. Стало відомо про масові звільнення працівників шахт Кузбасу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Також одночасно було звільнено понад 500 працівників шахти «Спірідоновська», які місяцями не отримували зарплату. Загалом на шахті повідомлення про скорочення отримали понад 820 людей.

«У РФ дедалі частіше змушені говорити про «складну ситуацію у вугільній галузі», адже жодні зусилля ru-пропаганди не можуть приховати масові закриття вугільних підприємств, багатомісячні затримки виплати зарплат та масові звільнення. Втрачені західні ринки збуту вугілля через війну проти України та санкції Росія не може компенсувати на ринках Китаю та Індії, які скорочують закупівлі в РФ», – наголошує Центр протидії дезінформації.

За таких умов, як зауважує ЦПД, видобуток вугілля є нерентабельним.

«Усі гучні обіцянки влади РФ виправити ситуацію – лише намагання якось заспокоїти людей та створити в телевізорі ілюзію стабільності. Війна проти України та санкції «з’їдають» величезну частку російського бюджету та неминуче призводять до економічної деградації РФ», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, консолідований бюджет РФ у першому півріччі 2025 року, за попередньою оцінкою, виконано з дефіцитом 4 трлн 953,1 млрд рублів.

Нагадаємо, за даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ), 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ.

Також очільниця Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

