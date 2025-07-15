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Рубіо назвав головний пріоритет Трампа у війні України та РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Рубіо назвав головний пріоритет Трампа у війні України та РФ
Рубіо наголосив, що ключовим пріоритетом Трампа залишається зупинення війни Росії проти України через переговори
фото: The White house/Facebook

Марко Рубіо запевнив, що адміністрація Трампа виступає за припинення бойових дій шляхом мирного врегулювання

Державний секретар США Марко Рубіо під час переговорів із главами МЗС Франції, Німеччини та Великої Британії наголосив, що ключовим пріоритетом президента Дональда Трампа залишається зупинення війни Росії проти України шляхом довготривалого врегулювання через переговори. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Державного департаменту США.

Під час зустрічі сторони також обговорили питання стабільності на Близькому Сході та необхідність запобігання здобуттю Іраном ядерної зброї.

Окрему увагу приділили війні в Україні. Рубіо запевнив, що адміністрація Трампа виступає за припинення бойових дій шляхом мирного врегулювання, яке має базуватися на довгострокових домовленостях.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте – обговорили деталі співпраці між Європою та США заради підтримки нашої країни, передає «Главком» із посиланням на телеграм-канал президента.

Зеленський розповів, що Рютте поінформував про зустріч у Вашингтоні з Трампом та про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України. 

Також президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом – обговорили спільні кроки щодо встановлення миру, передає «Главком».

Зеленський розповів, що провів дуже хорошу розмову з Трампом та подякував йому за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом для зупинення вбивств та встановлення справедливого миру. 

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив захоплення тим, що українці продовжують залишатися у своїй країні, попри загрозу російських обстрілів. Про це він зазначив під час спільної пресконференції з генсекретарем Марком Рютте, передає «Главком».

«Багато людей поїхали, але багато хто залишився. Вони справді залишаються. Це неймовірно, як вони залишаються, знаючи, що ракета може влучити у твій будинок і твій будинок обвалиться на тебе…» – сказав президент США.

Теги: Марко Рубіо переговори Дональд Трамп США

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