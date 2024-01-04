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Зять Ердогана сплатив рекордні податки у бюджет Туреччини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зять Ердогана сплатив рекордні податки у бюджет Туреччини
Компанія затя президента Туреччини процвітає
фото:Habereguven

Керівник турецького оборонного підприємства Baykar і зять президента має успішний бізнес

Очільник турецького оборонного підприємства Baykar і за сумісництвом зять президента Туреччини Сельчук Байрактар у 2022 році сплатив найбільший у країні податок на прибуток – 564,1 мільйона турецьких лір, або близько $34 млн за курсом того часу. Про це пише агентство Anadolu з посиланням на дані податкового управління Туреччини.

Сельчук Байрактар, одружений з молодшою донькою Ердогана Сюмеє, очолив перелік 100 найбільших платників податків Туреччини у 2022 році. Турецьке законодавство передбачає, що приватні підприємці сплачують податок на прибуток, а не корпоративний податок.

Зять Ердогана сплатив рекордні податки у бюджет Туреччини фото 1

Із суттєвим відривом на другому місці – 93-річний бізнесмен Мустафа Рахмі Коч, представник найбагатшої сім’ї Туреччини, який сплатив 200 мільйонів турецьких лір податку на прибуток.

Цікаво, що серед 100 найбільших платників податків на прибуток більшість мешкає у Стамбулі, який посів перше місце з 87 рекордсменами. За Стамбулом йдуть такі міста як Анкара (7), Ізмір (3), Діярбакир (1), Текірдаг (1) і Афьонкарахісар (1).

Платники податків, які займають 4, 5, 6 та 7 місця у списку, не захотіли розголошувати свої імена. Мехмет Сінан Тара, голова ради директорів Enka İnşaat ve Sanayi AŞ, посів 8-е місце в списку зі 120 мільйонами лір, накопиченими в сфері інвестиційної діяльності в цінні папери.

У той час як член правління Koç Holding Іпек Кірач посіла 9-е місце з її брокерською діяльністю з цінними паперами, було нараховано 115 мільйонів турецьких лір податку на прибуток. Голова ради директорів Koç Holding, Омер Коч, посів 10-е місце з 114 мільйонами лір податків, нарахованих через ту саму діяльність. До слова, 76 рекордсменів у топ-100 взагалі не захотіли розголошувати свої імена.

Чим відомий Сельчук Байрактар?

Компанія Сельчука Байрактара Baykar є провідним турецьким експортером в оборонному та авіаційному секторах. У 2022 році вона отримала 86% своїх доходів від експорту, що склало 25% від загального експорту турецьких оборонних та авіаційних систем.

Багато хто вважає, що своїм успіхом Baykar завдячує Ердогану, який особисто просуває безпілотники компанії під час своїх візитів до іноземних держав, в результаті чого підписуються угоди на мільйони доларів.

Поруч із Ердоганом часто можна помітити його зятя
Поруч із Ердоганом часто можна помітити його зятя
Gaziantep Dogus

Турецькі ЗМІ в останні місяці також звертають увагу на все більшу політичну активність Сельчука Байрактара, зокрема його активну участь на антиізраїльських акціях у Туреччині. Існує думка, що Ердоган може оголосити його кандидатом у мери Стамбула, де переважають опозиційні настрої, на місцевих виборах 31 березня.

До слова, турецька компанія Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2, інвестує $100 млн у три проєкти в Україні, зокрема будівництво заводу з виробництва безпілотників буде завершено за 1,5 роки. Про це заявив генеральний директор Baykar Халюк Байрактар на Форумі оборонних індустрій.

«У нас в Україні три основні інвестиції. Одна з них – завод. Потім у нас є сервісний центр, а також головний офіс тут… Це інвестиція, яка становить близько $100 млн, і процес уже пішов. Будівництво вже розпочато. На його завершення знадобиться близько 1,5 року. Ми плануємо, щоб тут працювало мінімум 300 людей. Співпраця триває», – сказав Байрактар.

Байрактар наголосив, що виробництво буде самодостатнім, екологічним та взаємовигідним, оскільки Україна має унікальні технології з виробництва двигунів, а турецька сторона – безпілотники, на яких встановлюють ці двигуни.

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