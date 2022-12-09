США можуть запровадити нові санкції проти Росії та Китаю – WSJ

Нові санкції США вплинуть і на здатність російських урядовців та підприємців подорожувати за кордон

У п'ятницю, 9 грудня, США можуть запровадити нові санкції проти Росії та Китаю, які стосуються розміщення Росією іранських безпілотників в Україні, ймовірних порушень прав людини обома країнами. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Обмеження стосуватимуться блокування активів в США високопосадовців та військових чиновників, а також представників ділових кіл, причетних до корупційних схем та порушень прав людини. Серед іншого їм обмежать в'їзд до США і заборонять вести там бізнес.

Нові санкції вплинуть і на здатність російських урядовців та підприємців подорожувати за кордон. Крім того, передбачаються обмеження проти кількох російських підприємств оборонної промисловості та ЦВК Росії.

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Що стосується Китаю, то в адміністрації Байдена мають намір ввести санкції проти майже 170 організацій, залучених до незаконного вилову риби в Тихому океані.

Нагадаємо, 8 грудня у комітеті Сенату США з міжнародних відносин підтримали Резолюцію щодо визнання дій РФ геноцидом проти українського народу.

Додамо, США прогнозують Росії глибоку втрату потенціалу, відтік капіталу, робочої сили та інвестицій. Навіть за найоптимістичнішими прогнозами у 2030 році російська економіка буде принаймні на 20% меншою, ніж була б, якби Путін не вторгся в Україну в лютому 2022-го.