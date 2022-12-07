Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кулеба закликав ЄС накласти жорсткі санкції на російське ракетне виробництво

Альона Боженко
glavcom.ua
Кулеба закликав ЄС накласти жорсткі санкції на російське ракетне виробництво
Кулеба закликає Євросоюз накласти жорсткі санкції на виробництво ракет в Росії
фото ілюстративне

Глава українського МЗС надіслав листа Жозепу Боррелю пропонуючи накласти жорсткі санкції на російське ракетне виробництво

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає ЄС накласти жорсткі санкції на російське виробництво ракет. Про це він написав у Twitter.

Очільник МЗС України зауважив, що такі заходи необхідні для того, аби військові РФ не могли завдавати ударів по критичній цивільній інфраструктурі України.

«Сьогодні я надіслав листа Жозепу Боррелю пропонуючи накласти жорсткі санкції на російське ракетне виробництво та все, що використовується для запуску смертоносних ракет по Україні», – написав Кулеба.

Нагадаємо, 7 грудня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила про введення дев'ятого пакету санкцій проти Росії. До списку санкцій додано ще майже 200 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, запроваджуються санкції проти ще трьох російських банків.

Раніше повідомлялося, що санкції не завадили Росії виготовляти крилаті ракети. Деякі з крилатих ракет, які Росія запустила по цивільній інфраструктурі України наприкінці листопада, були зроблені через кілька місяців після того, як Захід ввів санкції, покликані позбавити Москву компонентів, необхідних для виробництва цієї зброї.

Теги: санкції росія військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перспективи економіки РФ похмурі
Санкції проти Росії: США оцінили перспективи економіки РФ до 2030 року
3 грудня, 07:12
Згідно з домовленістю ЄС, країн G7 та Австралії, зафіксована на даний момент гранична ціна з часом змінюватиметься
Російський нафтовий бізнес. Санкції, що набирають силу у грудні
4 грудня, 08:52
Наразі ефект від санкцій видно не в повному обсязі
По яких сферах економіки РФ б'ють санкції Заходу: роз'яснення Блінкена
5 грудня, 06:07

Політика

Звинуватив Банкову в тиску. Мер Чернігова відреагував на відсторонення від посади
Звинуватив Банкову в тиску. Мер Чернігова відреагував на відсторонення від посади
Кулеба закликав ЄС накласти жорсткі санкції на російське ракетне виробництво
Кулеба закликав ЄС накласти жорсткі санкції на російське ракетне виробництво
Кремль готує евакуацію Путіна у випадку поразки у війні
Кремль готує евакуацію Путіна у випадку поразки у війні
Стало відомо, чим Зеленський під час війни пересувається Україною
Стало відомо, чим Зеленський під час війни пересувається Україною
Time назвав людиною року Зеленського та «дух України»
Time назвав людиною року Зеленського та «дух України»
Зеленський провів засідання Ставки: головні питання
Зеленський провів засідання Ставки: головні питання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
CNN: українці завдали нову особисту образу Путіну, він скаженіє
26K
7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
22K
Фаріон потролила українців, які кажуть «блекаут» 
15K
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
15K
Скандал між Україною та Грузією: правляча партія зробила заяву про постачання зброї
8818
Росія планує новий наступ – Столтенберг

Новини

Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Вчора, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту