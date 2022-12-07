Кулеба закликав ЄС накласти жорсткі санкції на російське ракетне виробництво

Глава українського МЗС надіслав листа Жозепу Боррелю пропонуючи накласти жорсткі санкції на російське ракетне виробництво

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає ЄС накласти жорсткі санкції на російське виробництво ракет. Про це він написав у Twitter.

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Очільник МЗС України зауважив, що такі заходи необхідні для того, аби військові РФ не могли завдавати ударів по критичній цивільній інфраструктурі України.

«Сьогодні я надіслав листа Жозепу Боррелю пропонуючи накласти жорсткі санкції на російське ракетне виробництво та все, що використовується для запуску смертоносних ракет по Україні», – написав Кулеба.

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Today, I have also sent a letter to @JosepBorrellF proposing to impose stiff sanctions on Russia’s missile production and anything used to launch deadly missiles at Ukraine. Russia must be fully deprived of any ability to strike Ukraine’s critical civilian infrastructure 2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 7, 2022

Нагадаємо, 7 грудня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила про введення дев'ятого пакету санкцій проти Росії. До списку санкцій додано ще майже 200 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, запроваджуються санкції проти ще трьох російських банків.

Раніше повідомлялося, що санкції не завадили Росії виготовляти крилаті ракети. Деякі з крилатих ракет, які Росія запустила по цивільній інфраструктурі України наприкінці листопада, були зроблені через кілька місяців після того, як Захід ввів санкції, покликані позбавити Москву компонентів, необхідних для виробництва цієї зброї.