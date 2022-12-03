Санкції проти Росії: США оцінили перспективи економіки РФ до 2030 року

США прогнозують Росії глибоку втрату потенціалу, відтік капіталу, робочої сили та інвестицій

Важко передбачити, коли саме західні санкції найбільше вдарять по російській економіці, однак це обов’язково станеться. Про це сказала головний економіст Державного департаменту США Емілі Бланшар під час брифінгу.

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Навіть за найоптимістичнішими прогнозами у 2030 році російська економіка буде принаймні на 20% меншою, ніж була б, якби Путін не вторгся в Україну в лютому 2022-го.

Бланшар дала довгострокові прогнози для російської економіки, передбачивши глибоку втрату потенціалу, відтік капіталу, робочої сили та інвестицій.

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«Основне повідомлення, яке я хочу донести, полягає в тому, що довгострокові прогнози розвитку Росії залишаються неймовірно постійними, стабільними та похмурими», — сказала вона.

Бланшар додала, що контроль над експортом технологій, у тому числі напівпровідників, запроваджений Заходом, почне діяти повною мірою, коли в Росії вичерпаються власні накопичені раніше запаси.

«Ми можемо сказати одне: вже, є сектори російської економіки, де ми спостерігаємо колапс. Особливо в автомобільній промисловості», — зазначила вона.

Очікується, що виїзд висококваліфікованих працівників з країни також негативно вплине на її економіку в таких ключових секторах, як телекомунікації, машинобудування, фінанси та наукові дослідження.

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Бланшар пояснила, що похмура перспектива для російської економіки викликана низкою факторів, включаючи відтік капіталу, інвестицій і робочої сили.

Нагадаємо, 2 грудня країни Європейського Союзу домовилися встановити граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель.

Країни G7 та Австралія приєдналися до рішення ЄС встановити ліміт цін на російську нафту.