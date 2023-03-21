Старі Abrams, але зараз. Пентагон озвучив рішення щодо танків

У Пентагоні прийнято рішення відправити старішу версію танків Abrams – M1A1, але вже восени цього року

Пентагон прискорює поставку танків Abrams в Україну, вирішивши відправити відремонтовану стару модель, яка може бути готова швидше. США готові передати 70-тонні бойові машини в зону бойових дій до осені, заявив Пентагон у вівторок. Про це заявив офіційний представник Пентагону Патрік Райдер у бесіді з телеканалом PBS NewsHour.

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Початковий план передбачав відправку в Україну 31 новішого M1A2 Abrams, на виготовлення та відправлення якого могло знадобитися рік або два. Але офіційні особи сказали, що було прийнято рішення відправити старішу версію M1A1, яку можна взяти зі складів армії. Офіційні особи заявили, що українським військам також буде легше навчитися використовувати та обслуговувати M1A1 під час боротьби з російськими військами.

«Йдеться про те, щоб цей важливий бойовий потенціал якнайшвидше перейшов до рук українців», – сказав генерал Пет Райдер.

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Виступаючи на прес-конференції в Пентагоні, Райдер сказав, що танки будуть відремонтовані та переобладнані, щоб вони були готові до бою з Україною. Він відмовився сказати, де будуть проводитися ці роботи.

Нагадаємо, у січні адміністрація Байдена оголосила, що надішле танки в Україну – після того, як США місяцями наполягала, що вони надто складні та важкі в обслуговуванні та ремонті.

Незрозуміло, як скоро США почнуть тренувати українських військових щодо використання, обслуговування та ремонту танків. Намір полягав у тому, щоб підготовка військ збігалася з модернізацією танків, щоб все було готове до бою одночасно наприкінці цього року. Принаймні так заявляли офіційні особи США, які стверджували про це на умовах анонімності.

Серед іншого, Пентагону також доведеться забезпечити, щоб українські сили мали адекватний ланцюжок постачання всіх частин, необхідних для підтримки танків у робочому стані.

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Коли будуть танки?

Відповідаючи на запитання про час прибуття танків, Райдер сказав, що Abrams є частиною середньо- та довгострокової військової підтримки, яку США надають Україні. Він сказав, що коли українські сили будуть захоплювати або повертати територію, їм також потрібно буде підтримувати ці здобутки та стримувати Росію від відновлення будь-яких плацдармів.

Офіційні особи танкового заводу у Лімі, штат Огайо, який належить армії США та управляється компанією General Dynamics із Рестона, штат Вірджинія, повідомили, що загальний обсяг виробництва може змінюватись залежно від вимог контракту. І хоча зараз вони будують 15-20 броньованих машин на місяць, включаючи танки, вони можуть легко збільшити кількість до 33 на місяць і можуть додати ще одну зміну робітників і побудувати ще більше потужностей, якщо буде потрібно.

Розробку танків для України довелося б втиснути між поточними контрактами на продаж за кордоном, які включають 250 найновіших версій для Польщі та близько 75 – для Австралії.

Українські лідери неодноразово наполягали на «Абрамсах», які вперше вийшли на війну в 1991 році і мають товсту броню, 120-мм основну гармату, бронебійні можливості та вдосконалені системи прицілювання. Танк працює на товстих гусеничних колесах і має турбінний двигун потужністю 1500 кінських сил з максимальною швидкістю близько 68 кілометрів на годину.

Нагадаємо, для вдалого контрнаступу Україні потрібно більше танків від Заходу, ніж Києву планують зараз надати партнери. Про це заявив польський генерал, екскомандувач сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак в коментарі «Укрінформу».

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«Одного батальйону танків (Leopard 2. – ред.) не вистачить. Для ефективного контрнаступу українцям потрібно 16-20 батальйонів сучасних танків. Необхідно мати сильний бронетанковий кулак у кільканадцять батальйонів, які зможуть прорвати оборону, а потім переслідувати відступ росіян», – підкреслив Скшипчак.