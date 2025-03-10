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Американські посадовці зустрінуться в Саудівській Аравії з росіянами – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Американські посадовці зустрінуться в Саудівській Аравії з росіянами – CNN
Перші перемовини США та Росії у Саудівській Аравії відбулися 18 лютого
фото з відкритих джерел

У Джидді завтра відбудеться зустріч американської та української делегацій

Американська делегація зустрінеться в Саудівській Аравії не тільки з представниками України, а й з посадовцями Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як зазначає джерело, цього тижня головні посадові особи адміністрації Дональда Трампа проведуть окремі зустрічі з російськими та українськими офіційними особами в Саудівській Аравії.

Зустрічі стануть «початком ще одного важливого тижня переговорів із високими ставками», оскільки президент Дональд Трамп і його команда прагнуть укласти угоду між двома країнами.

Нагадаємо, завтра, 11 березня, в Джидді (Саудівська Аравія) відбудеться зустріч американської та української делегацій. Американська сторона каже, що метою є створення «основ для мирної угоди та початкового припинення вогню».

Як повідомлялося, Британія консультує Україну з питань проведення переговорів із США у Саудівській Аравії, щоб не допустити нової сварки між українською та американською сторонами. 

До слова, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій. 

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Теги: США росія Україна Саудівська Аравія переговори

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