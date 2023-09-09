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Африканський союз отримав статус постійного члена G20

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Африканський союз отримав статус постійного члена G20
Африканський союз став другим після ЄС регіональним блоком, який отримав постійне членство у G20
фото: Twitter/G20 India

Африканський союз став членом «Групи двадцяти» нарівні з ЄС

Африканський Союз отримав статус постійного члена у «Великій двадцятці». Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на відкритті саміту G20, передає AP.

Зазначається, що ідея приєднання до G20 Африканського Союзу отримала широку підтримку, що зробило його другим регіональним блоком, який став постійним членом після ЄС.

Моді потиснув руку нинішньому голові Африканського Союзу, президенту Коморських островів Азалі Ассумані, і тепло обійняв його, перш ніж запросити за стіл переговорів.

«Я запрошую представника Африканського Союзу зайняти місце постійного члена G20», – зазначив прем'єр-міністр Індії.

Він зробив надання голосу Глобальному Півдню центральною темою цьогорічного саміту, і приєднання Африканського Союзу на самому початку стало сильним кроком у цьому напрямі.

Моді також сказав лідерам країн групи, що вони повинні знайти конкретні рішення для широкомасштабних викликів, які, за його словами, є наслідком «злетів і падінь світової економіки, поділу між Північчю і Півднем, прірви між Сходом і Заходом», а також інших проблем, таких як тероризм, кібербезпека, охорона здоров'я та безпека водних ресурсів.

За словами глави індійського уряду, у той час, як світова увага прикута до війни Росії проти України, Індія намагається привернути більше уваги на саміті до потреб країн, що розвиваються, хоча неможливо відокремити багато питань, таких як продовольча та енергетична безпека, від вторгнення РФ.

У своїй вступній промові Моді зробив імовірне посилання на війну, хоча й уникнув згадки назв країн.

«Друзі, після Covid-19 світ зіштовхунувся з проблемою дефіциту довіри. Війна ще більше поглибила цей дефіцит довіри. Якщо ми можемо перемогти Covid, ми також зможемо подолати дефіцит довіри, спричинений війною», – запевнив він. 

На момент відкриття саміту щонайменше п'ята частина лідерів G20 не була в Нью-Делі. Лідери Росії та Китаю вирішили не приїжджати, щоб уникнути жорстких розмов віч-на-віч зі своїми американськими та європейськими колегами щодо низки суперечок, найгострішою з яких є тема війни РФ проти України. Президент Іспанії не зміг приїхати через Covid-19, а президент Мексики також вирішив пропустити зустріч.

Низка підготовчих зустрічей, що передували саміту, загострили розбіжності між світовими державами, значною мірою щодо України. Завершення саміту без спільної заяви підкреслило б, наскільки напруженими стали відносини, і заплямувало б імідж Індії як країни, що вирішує глобальні проблеми, який намагався створити Моді.

Як відомо, Африканський союз – це міжурядова організація, яка об'єднує 55 країн Африки, створена у 2002 році. Серед цілей організації, зокрема, розвиток демократії, дотримання прав людини і досягнення стабільної економіки у країнах Африки.

Також зазначимо, що «Група двадцяти» (G20) – це міжнародна організація, членами якої є 19 найбільших економік світу та Європейський союз. Вона була створена у 1999 році для обговорення та співпраці з питань світової економіки та фінансів.

Нагадаємо, що саміт в Нью-Делі проходить 9-10 вересня – там, серед іншого, мала відбутись зустріч очільника Китаю Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом. Американський лідер заявив, що він розчарований відмовою китайського колеги їхати на саміт.

До слова, дипломати країн G20 розробили компромісне формулювання щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, подолавши розбіжності між Москвою та іншими членами групи, які загрожували перекреслити сподівання на прийняття комюніке за підсумками саміту G20.

Читайте також: Байден скористається відсутністю Путіна та Сі Цзіньпіна на саміті G20 – ЗМІ
Теги: Африка Велика двадцятка саміт великої двадцятки

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