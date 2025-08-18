Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сенатор Грем закликав Трампа посилити тиск на Росію через Китай

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Сенатор Грем закликав Трампа посилити тиск на Росію через Китай
Грем: Якщо ми скажемо Китаю, що він наступний, то зможемо покласти край цій війні
фото з відкритих джерел

Ліндсі Грем впевнений, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь є другою за впливом особою у світі, яка може реально вплинути на завершення війни

США мають продовжувати економічний тиск на Росію, щоб примусити Кремль до врегулювання війни в Україні. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

«Моя порада президенту Трампу і держсекретареві Марко Рубіо така: ви повинні переконати Путіна, що якщо ця війна не закінчиться справедливо і з честю, а Україна також піде на поступки, ми знищимо російську економіку», – сказав Грем в ефірі Fox News.

За його словами, у США є всі можливості для цього. Ключовим інструментом сенатор назвав вторинні санкції проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Він підтримав законопроєкт Сенату, що дозволить Трампу накласти 500-відсоткові мита на такі держави.

Грем нагадав, що на початку серпня Трамп уже підвищив тарифи для Індії до 50% через закупівлю російської нафти. На думку сенатора, саме цей крок змусив Путіна погодитися на візит до Аляски. Водночас він підкреслив, що найбільший ефект може дати тиск на Китай – одного з головних споживачів російської нафти.

«Якщо ми скажемо Китаю, що він наступний, то зможемо покласти край цій війні», – наголосив Грем.

Він додав, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь є другою за впливом особою у світі, яка може реально вплинути на завершення війни.

«Якщо він піде до Путіна і скаже, що час закінчувати, бо подальша війна ставить під загрозу його країну, це стане переломним моментом», – пояснив сенатор.

Грем також звернувся до європейських союзників, закликавши їх бути готовими до нових санкцій проти Росії. Зокрема, він пропонує запровадити мита для всіх країн, що купують російські нафту й газ за заниженими цінами.

Politico нагадує, що під час зустрічі на Алясці Трамп уникав різких заяв. Навпаки, Путіна зустріли з червоною доріжкою, обидва лідери проїхалися в президентському лімузині. Переговори завершилися без оголошення перемир’я та без конкретних планів щодо тристоронніх переговорів за участю президента України Володимира Зеленського.

Раніше ми писали, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія повинна визнати право України як суверенної держави самостійно обирати безпекові союзи та отримувати гарантії захисту. Про це він сказав в ефірі програми This Week на каналі ABC News, повідомляє «Главком».

Рубіо нагадав, що російський диктатор Володимир Путін роками виголошує промови з претензіями на значну частину українських територій. Водночас, за його словами, Україна та її народ чітко заявили, що не приймають жодних подібних вимог.

До слова, глава Кремля Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом висловив готовність обговорювати питання безпекових гарантій для України. При цьому він згадав конкретну країну, яку бачить у ролі можливого гаранта. Про це інформує «Главком» із посиланням на Axios.

За даними джерела, Путін справді заявив про свою готовність вести діалог щодо гарантій безпеки для України. Водночас, як зазначає Axios, він назвав Китай серед потенційних гарантів.

Це може свідчити про небажання російського лідера допустити створення сил безпеки, до складу яких увійшли б війська НАТО.

Теги: росія санкції Китай путін переговори Сі Цзіньпін Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна ввела безстроково 17 видів персональних санкцій щодо Медведчука і Боголюбова
Судова атака на Зеленського. Медведчук та Боголюбов синхронно подали позови
Вчора, 18:42
Моббс: Американські солдати у формі не повинні були розстеляти червоний килим для одного з наших головних супротивників
Донька Келлога розкритикувала червону доріжку для Путіна, яку стелили військові США
Вчора, 04:55
Аналітики врахували середньодобові втрати Росії у 2025 році
Британська розвідка назвала дату, коли Росія зможе захопити чотири українські області
16 серпня, 09:04
На території підприємства спалахнула пожежа
Дрони атакували Ставрополь: на підприємстві спалахнула пожежа (фото)
12 серпня, 04:50
Останній раз Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися у липні 2018 року
Про що сигналізує потенційна зустріч Трампа з Путіним: версія Sky News
8 серпня, 02:25
Індія відреагувала на тарифний тиск Трампа щодо нафти
Індія відмовилась від російської нафти на тлі тиску Трампа – Bloomberg
7 серпня, 20:58
Цзю (у нижньому правому куті) за свою кар'єру переміг 14 бійців у поєдинках за титул чемпіона світу
Легендарний боксер взяв участь у пропагандистському турнірі в анексованому Криму
30 липня, 10:38
«Тіньовий флот» Росії з початку 2024 року незаконно перевіз вантажі на суму $24 млрд 
Британія вдарила санкціями по «тіньовому флоту» РФ
21 липня, 18:42
Європейський Союз вперше включив до «чорного списку» китайські банки
ЄС вперше запровадив санкції проти китайських банків за підтримку Росії
20 липня, 02:48

Політика

Рубіо відкинув чутки про тиск Трампа на Зеленського під час переговорів
Рубіо відкинув чутки про тиск Трампа на Зеленського під час переговорів
Сенатор Грем закликав Трампа посилити тиск на Росію через Китай
Сенатор Грем закликав Трампа посилити тиск на Росію через Китай
Fox News: Трамп схиляє Зеленського прийняти умови Путіна
Fox News: Трамп схиляє Зеленського прийняти умови Путіна
Рубіо: Росія має змиритися з правом України на безпекові союзи та гарантії
Рубіо: Росія має змиритися з правом України на безпекові союзи та гарантії
Макрон перед переговорами з Трампом стривожив заявою
Макрон перед переговорами з Трампом стривожив заявою
Трамп напередодні зустрічі з Зеленським зробив дивний допис у соцмережі
Трамп напередодні зустрічі з Зеленським зробив дивний допис у соцмережі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2025
39K
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
7550
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
5853
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону
5035
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua