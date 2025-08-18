Сенатор Грем закликав Трампа посилити тиск на Росію через Китай

Грем: Якщо ми скажемо Китаю, що він наступний, то зможемо покласти край цій війні

Ліндсі Грем впевнений, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь є другою за впливом особою у світі, яка може реально вплинути на завершення війни

США мають продовжувати економічний тиск на Росію, щоб примусити Кремль до врегулювання війни в Україні. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

«Моя порада президенту Трампу і держсекретареві Марко Рубіо така: ви повинні переконати Путіна, що якщо ця війна не закінчиться справедливо і з честю, а Україна також піде на поступки, ми знищимо російську економіку», – сказав Грем в ефірі Fox News.

За його словами, у США є всі можливості для цього. Ключовим інструментом сенатор назвав вторинні санкції проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Він підтримав законопроєкт Сенату, що дозволить Трампу накласти 500-відсоткові мита на такі держави.

Грем нагадав, що на початку серпня Трамп уже підвищив тарифи для Індії до 50% через закупівлю російської нафти. На думку сенатора, саме цей крок змусив Путіна погодитися на візит до Аляски. Водночас він підкреслив, що найбільший ефект може дати тиск на Китай – одного з головних споживачів російської нафти.

«Якщо ми скажемо Китаю, що він наступний, то зможемо покласти край цій війні», – наголосив Грем.

Він додав, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь є другою за впливом особою у світі, яка може реально вплинути на завершення війни.

«Якщо він піде до Путіна і скаже, що час закінчувати, бо подальша війна ставить під загрозу його країну, це стане переломним моментом», – пояснив сенатор.

Грем також звернувся до європейських союзників, закликавши їх бути готовими до нових санкцій проти Росії. Зокрема, він пропонує запровадити мита для всіх країн, що купують російські нафту й газ за заниженими цінами.

Politico нагадує, що під час зустрічі на Алясці Трамп уникав різких заяв. Навпаки, Путіна зустріли з червоною доріжкою, обидва лідери проїхалися в президентському лімузині. Переговори завершилися без оголошення перемир’я та без конкретних планів щодо тристоронніх переговорів за участю президента України Володимира Зеленського.

Раніше ми писали, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія повинна визнати право України як суверенної держави самостійно обирати безпекові союзи та отримувати гарантії захисту. Про це він сказав в ефірі програми This Week на каналі ABC News, повідомляє «Главком».

Рубіо нагадав, що російський диктатор Володимир Путін роками виголошує промови з претензіями на значну частину українських територій. Водночас, за його словами, Україна та її народ чітко заявили, що не приймають жодних подібних вимог.

До слова, глава Кремля Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом висловив готовність обговорювати питання безпекових гарантій для України. При цьому він згадав конкретну країну, яку бачить у ролі можливого гаранта. Про це інформує «Главком» із посиланням на Axios.

За даними джерела, Путін справді заявив про свою готовність вести діалог щодо гарантій безпеки для України. Водночас, як зазначає Axios, він назвав Китай серед потенційних гарантів.

Це може свідчити про небажання російського лідера допустити створення сил безпеки, до складу яких увійшли б війська НАТО.