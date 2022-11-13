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Аналітик розповів, кому Путін може передати владу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Аналітик розповів, кому Путін може передати владу
Путін розраховує спробувати керувати, коли передасть владу Патрушеву, вважає аналітик
фото з відкритих джерел

Для Путіна передавання влади – це питання не просто репутації, а й особистого виживання

Російський диктатор Володимир Путін збирається передати владу. Цей процес він хоче запустити ще цього року, якщо все буде вдало. Усе залежить від того, яку «спадщину» він залишить по собі, адже владу вигідно передавати на піку могутності. Про це розповів історик і політичний аналітик Валерій Соловей в ефірі YouTube-каналу «Гроші».

«Якби не було 24 лютого і він продовжив би передавання влади, розпочатої ще восени, то він би залишився в історії Росії як людина, яка підняла Росію з колін. Це була б неточна картина, я кажу про образ, який би був в російських медіа і який би увійшов у підручники історії. А потім казали б: «А за Путіна нас всі боялися, а ось ці слабаки все здали». Але він зробив фатальну помилку: програв увесь свій спадок. Це повний провал», – пояснив Соловей.

Для Путіна передавання влади – це питання не просто репутації, іміджу, а й особистого виживання, зазначає аналітик.

«Як кажуть мені військові, у Росії можуть пробачити все, що завгодно вождю, окрім військової поразки. Кремль зараз перебуває на межі військової поразки, і російські військові це прекрасно розуміють», – каже Соловей.

За його словами, Путін погодився на запропонованого йому основного кандидата на президентське крісло – сина Миколи Патрушева Дмитра.

«Саме по лінії Патрушев-Салліван йдуть консультації США і Росії. Друга лінія – це Ушаков. Але Патрушев важливіший», – каже він.

За словами Солов'я, серед обговорюваних питань з американцями є три лінії – одна з них – це незастосування ядерної зброї, друга лінія – це питання, як виходити з російсько-української конфронтації, а третя лінія – це питання транзиту влади.

«Ці лінії всі тісно переплетені. Путін розраховує спробувати керувати, коли піде у тінь. Його з Патрушевим пов'язують тісні стосунки. Можливо, він розраховує на максимальні гарантії. У Патрушева є одна важлива якість – він належить до людей, які виконують свої обіцянки. Але я б не сказав, що Путін гарантує собі солодке життя пенсіонера. Найімовірніше, для нього все закінчиться сумно. Альтернатива: взяти з собою весь світ. Він дійшов до такого стану, коли готовий забрати з собою всіх», – сказав історик.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін не братиме участі в саміті лідерів Великої двадцятки, який відбудеться на Балі в Індонезії, навіть онлайн

Раніше повідомлялося, що рішення Путіна про відмову від участі у саміті дозволить йому уникнути конфронтації, у тому ж числі з президентом США Джо Байденом, який назвав голову Кремля військовим злочинцем. Також російська сторона занепокоєна тим, що європейські лідери уникатимуть президента під час саміту.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський братиме участь в саміті G20, що пройде на Балі в Індонезії. Ймовірно, глава держави приєднається до зустрічі онлайн. 

До відома, у вересні Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що при ухваленні рішення щодо участі Путіна у саміті «двадцятки» буде враховуватися, зокрема, питання безпеки хазяїна Кремля.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що участь Путіна в саміті G20 в Індонезії була б «небезпечною» для нього, оскільки там довелося б відповідати на конкретні питання щодо розв'язаної в Україні війни, а не озвучувати свої пропагандистські наративи.

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Теги: військові гроші диктатор картина президент прессекретар путін

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