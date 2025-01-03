Удар по Чернігову та масштабна ДТП у Казахстані. Головне за 3 січня

Окупанти атакували Чернігів балістичними ракетами з Курської області

Удар по Чернігову, СБУ затримала податківця, який «обкладав даниною» підприємців, масштабна ДТП у Казахстані. «Главком» склав добірку новин 3 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

СБУ затримала податківця, який «обкладав даниною» підприємців

У Києві на хабарі у $20 тис. затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби.

Посадовець вимагав кошти від директора приватної будівельної компанії з Чернігова за «позитивне» проведення податкової перевірки. У разі отримання грошей чиновник обіцяв підприємцю «анулювати» комерційні зобов’язання щодо сплати податків, які він мав відрахувати до державного бюджету.

Співробітники СБУ задокументували одержання податківцем неправомірної вигоди і затримали його «на гарячому» під час отримання одного з траншів у $13 тис.

Міноборони запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів

Міністерство оборони запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів. Вони звітуватимуть про ураження ворога в застосунку «Армія+».

Уряд підтримав постанову, завдяки якій командири будуть подавати звіти в «Армія+». Його можна буде відправити за кілька хвилин. Міноборони збирається створити єдиний дашборд знищення ворога. Він допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом.

У Придністров'ї запроваджено віялові відключення світла

В окупованому Росією Придністров'ї сьогодні, 3 січня, відключатимуть електроенергію. Це пов'язано з дефіцитом в енергосистемі молдовського регіону. За словами так званого очільника Придністров'я, без віялового відключення електропостачання не обійтися. Для цього було створено графік відключень.

Як зазначається, 2 і 3 січня у Придністров'ї зафіксовано 126 аварій на електромережах. Без світла тимчасово залишалися 3227 абонентів. У більшості випадків перебої пов'язані з перевантаженням мереж.

У Казахстані майже 100 автомобілів зіткнулися через сильну хуртовину

У Казахстані на трасі Астана – Петропавловськ в Акмолінській області через хуртовину у п’ятницю, 3 січня, зіткнулося 95 автомобілів.

У національній автодорожній компанії країни КазАвтоЖол заявили, що трасу республіканського значення Астана – Петропавловськ закрили через погіршення погодних умов.

За попередніми даними, через недотримання водіями швидкісного режиму та безпечної дистанції на 153-му кілометрі траси, в районі села Жанаталап, сталося масове зіткнення.

Удар по Чернігову

У Чернігові під час повітряної тривоги пролунало низка вибухів. Окупанти атакували місто балістичними ракетами з Курської області. Попередньо було застосовано три балістичні ракети «Іскандер-М».

Глава Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що російські війська завдали потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова.

Два житлові будинки – вщент зруйновані, ще близько 10 домівок пошкоджені. Росіяни вбили цивільного 72-річного чоловіка. Четверо людей поранені.