Удар по Чернігову та масштабна ДТП у Казахстані. Головне за 3 січня
Окупанти атакували Чернігів балістичними ракетами з Курської області
Удар по Чернігову, СБУ затримала податківця, який «обкладав даниною» підприємців, масштабна ДТП у Казахстані. «Главком» склав добірку новин 3 січня, щоб ви були в курсі головних подій:
СБУ затримала податківця, який «обкладав даниною» підприємців
У Києві на хабарі у $20 тис. затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби.
Посадовець вимагав кошти від директора приватної будівельної компанії з Чернігова за «позитивне» проведення податкової перевірки. У разі отримання грошей чиновник обіцяв підприємцю «анулювати» комерційні зобов’язання щодо сплати податків, які він мав відрахувати до державного бюджету.
Співробітники СБУ задокументували одержання податківцем неправомірної вигоди і затримали його «на гарячому» під час отримання одного з траншів у $13 тис.
Міноборони запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів
Міністерство оборони запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів. Вони звітуватимуть про ураження ворога в застосунку «Армія+».
Уряд підтримав постанову, завдяки якій командири будуть подавати звіти в «Армія+». Його можна буде відправити за кілька хвилин. Міноборони збирається створити єдиний дашборд знищення ворога. Він допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом.
У Придністров'ї запроваджено віялові відключення світла
В окупованому Росією Придністров'ї сьогодні, 3 січня, відключатимуть електроенергію. Це пов'язано з дефіцитом в енергосистемі молдовського регіону. За словами так званого очільника Придністров'я, без віялового відключення електропостачання не обійтися. Для цього було створено графік відключень.
Як зазначається, 2 і 3 січня у Придністров'ї зафіксовано 126 аварій на електромережах. Без світла тимчасово залишалися 3227 абонентів. У більшості випадків перебої пов'язані з перевантаженням мереж.
У Казахстані майже 100 автомобілів зіткнулися через сильну хуртовину
У Казахстані на трасі Астана – Петропавловськ в Акмолінській області через хуртовину у п’ятницю, 3 січня, зіткнулося 95 автомобілів.
У національній автодорожній компанії країни КазАвтоЖол заявили, що трасу республіканського значення Астана – Петропавловськ закрили через погіршення погодних умов.
За попередніми даними, через недотримання водіями швидкісного режиму та безпечної дистанції на 153-му кілометрі траси, в районі села Жанаталап, сталося масове зіткнення.
Удар по Чернігову
У Чернігові під час повітряної тривоги пролунало низка вибухів. Окупанти атакували місто балістичними ракетами з Курської області. Попередньо було застосовано три балістичні ракети «Іскандер-М».
Глава Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що російські війська завдали потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова.
Два житлові будинки – вщент зруйновані, ще близько 10 домівок пошкоджені. Росіяни вбили цивільного 72-річного чоловіка. Четверо людей поранені.
Читайте також:
- Президентка Єврокомісії скасувала візит до Польщі через пневмонію
- Байден готує удар по ядерних об'єктах Ірану? Секретні деталі зустрічі у Білому домі
- Розвідка повідомила, що у РФ немає засобів для протидії українським морським дронам
- Шмигаль повідомив, скільки крилатих ракет та дронів планує виготовити Україна цього року
- Білий дім повідомив про нову безпекову допомогу Україні найближчими днями
Коментарі — 0