Авіакатастрофа в Казахстані: президент Азербайджану звернувся до РФ

Алієв пообіцяв розкрити деталі авіатрощі після аналізу «чорних скриньок»

Провина за авіакатастрофу літака в Актау лежить на представниках Російської Федерації. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час зустрічі з родичами загиблих членів екіпажу.

Глава Азербайджану закликав покарати винних, до повної прозорості та гуманного ставлення.

Алієв наголосив, що оперує попередніми даними слідства, але пообіцяв громадськості розкрити деталі авіатрощі після аналізу «чорних скриньок», які відправили до Бразилії. Він пояснив, що бортові самописці могли б передати на аналіз Міждержавному авіаційному комітету, якби росіяни з початку показали намір об’єктивно розслідувати цю трагедію.

«Але коли ми побачили замовчування справи, спробу пояснити її якимись пташками або газовим балоном, звичайно, і в мене, і в азербайджанської громадськості виникли серйозні сумніви в об'єктивності розслідування цієї структури», – сказав він.

Президент країни також заявив, що у разі введення операції «Килим» через атаку дронів, Росія мала б попередити капітана літака та закрити свій повітряний простір, а борт – повернути назад. За словами Алієва, приблизно за 10 днів до аварії схожий випадок стався поблизу міста Грозний. Тоді літак «Азербайджанських авіаліній» повернув назад на півдорозі.

«Чому цього разу екіпаж не попередили? Звичайно, це покаже слідство… Замовчування цієї події російськими державними інституціями та покладання на безглузді версії викликає в нас і здивування, і жаль, і виправданий гнів. Загинули невинні люди», – сказав Алієв.

За словами очільника Азербайджану, члени екіпажу ймовірно знали, що не переживуть аварію, але «виявили велику мужність, щоб запобігти хаосу в літаку».

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.

‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу



Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів... https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

Після заяви президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що літак «Азербайджанських авіаліній» розбився внаслідок обстрілу поблизу російського міста Грозний, йому знову зателефонував російський диктатор Володимир Путін. Він перепросив за те, що катастрофа сталася в повітряному просторі Росії.

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».