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Австрія в ООН закликала Росію негайно вивести свої війська з України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Австрія в ООН закликала Росію негайно вивести свої війська з України
Міністерка також наголосила, що «мир не можливим без справедливості та відповідальності»
фото з відкритих джерел

Кароліне Едтштадлер: «Я знову закликаю РФ негайно та без будь-яких попередніх умов вивести свої збройні сили з території України в межах міжнародно визнаних кордонів» 

Федеральний міністр з питань ЄС та конституції Австрії Кароліне Едтштадлер закликала Росію негайно та безумовно вивести усі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Про це міністерка заявила на засіданні Генеральної Асамблеї ООН під час відкритих дебатів міністерського рівня, присвячених ситуації на тимчасово окупованих територіях України,  передає «Укрінформ».

«Я знову закликаю РФ негайно та без будь-яких попередніх умов вивести свої збройні сили з території України в межах міжнародно визнаних кордонів», – сказала вона.

Австрійська урядовиця закликала усіх членів Генасамблеї «не залишатися обабіч, допоки основоположні принципи нашого міжнародно-правового порядку та порядку у сфері безпеки перебувають під загрозою».

«Ніхто з нас не повинен мовчати, коли суверенітет, територіальна цілісність та незалежність держав перебувають під загрозою та коли відбувається порушення Статуту ООН», – наголосила вона.

Едтштадлер також вказала на те, що непрямі, але чіткі ядерні погрози з боку РФ ведуть до безвідповідального підвищення неприйнятних ризиків, пов’язаних із застосуванням ядерної зброї. «Зараз треба гарантувати, щоб табу на застосування ядерної зброї продовжувало зберігатися», – заявила вона.

Спікерка нагадала, що війна почалася не у лютому 2022 року і що «РФ порушує Статус ООН з початку незаконної окупації та анексії Криму у 2014 році». Вона, зокрема, вказала на переслідування з того моменту етнічних меншин, таких як кримські татари, на півострові.

«На всіх окупованих територіях України порушення прав людини вийшло на новий рівень. Українські міста, такі як Буча та Маріуполь, стали синонімами невимовних людських страждань – масові звірства, які здійснюються проти цивільного населення, зґвалтування та тортури, позасудові вбивства», – заявила Едтштадлер.

Міністерка також наголосила, що «мир не можливим без справедливості та відповідальності», і тому всі ці злочини мають бути розслідувані, а винуватці притягнуті до відповідальності. Едтштадлер запевнила, що Австрія повністю підтримує всі зусилля в цьому напрямку, зокрема з боку Міжнародного кримінального суду.

У своєму виступі австрійська міністерка також закликала Росію «переглянути ухвалене вчора рішення та забезпечити продовження Чорноморської зернової ініціативи».

«Україна, як кожна незалежна держава та член ООН, має право на стабільність та безпеку в межах всеохоплюючого, справедливого та стійкого миру. Миру, який заснований на міжнародному праві та статуті ООН», – наголосила австрійська урядовиця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія виступатиме проти надання гарантій безпеки для України на рівні Євросоюзу і відмовиться дати свою згоду на такі зобов’язання.

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Теги: Австрія населення суверенітет Україна держава незалежність війна міністр росія погрози

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