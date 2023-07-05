The Economist опублікував список «корисних ідіотів Путіна»: які країни очолили рейтинг

Найбільш очевидним союзником кремля у Європі видання називає угорський уряд Віктора Орбана

Британський журнал The Economist склав рейтинг європейських країн, які наразі є найбільшими, у тому числі мимовільними, посібниками російського режиму - на чолі з Угорщиною та Австрією. Про це йдеться у статті The Economist.

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«Спектр «корисних ідіотів Європи» – термін часів холодної війни для позначення мимовільних союзників комунізму – широкий. У політиці крайні праві та крайні ліві партії багато в чому не погоджуються, але щодо України ці крайні часто сходяться у вимогах негайного «миру», який фактично винагородив би російську агресію землею», - йдеться у статті.

Було вказано на те, що у ЗМІ та академічних колах інтелектуали, як і раніше, «із задоволенням ігнорують докази імперських намірів Росії та її сповзання у криміналітет, натомість нарікаючи на втягування Європи в те, що вони вважають проксі-війною між Америкою та Росією».

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Найбільш очевидним союзником кремля у Європі видання називає угорський уряд Віктора Орбана.

«Серед тих, хто допомагає Путіну – кілька європейських урядів. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини з 2010 року, є найбільш очевидним. Популіст неодноразово критикував підтримку України з боку Заходу і продовжує імпорт російського газу до Угорщини. Його уряд також відмовляється дозволяти транзит зброї, наданої Україні країнами-членами НАТО та ЄС», - йдеться у статті.

На другому місці The Economist розмістив Австрію.

«Сусідня Австрія, більш спокійно, але не менш вигідно, також значною мірою відсторонилася від боротьби, посилаючись на те, що вона не є членом НАТО та на свою самопроголошену роль моста між Сходом і Заходом, пропонуючи незначну допомогу Україні, навіть попри те, що її торгівля з Росією різко зросла», - йдеться у статті.

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Третьою країною у списку «корисних ідіотів Путіна» було розміщено Грецію.

«Греція, ще один член ЄС, дотримується санкцій ЄС, але ухиляється від подальшого посилення санкцій на постачання російської нафти, можливо, тому, що грецькі фірми отримують значні прибутки від торгівлі з Росією», - зазначається у матеріалі.

Також вказується на те, що під сильним американським тиском лише нещодавно Кіпр, офшорний фінансовий притулок, закрив близько 4 тис. банківських рахунків, що належали росіянам.

«Країни, що не є членами ЄС, такі як Туреччина і Сербія, навіть не намагаються приховувати прибуткові «чорні» послуги, які вони надають Росії», - йдеться також у статті.

Крім того, вказується на те, що посилаючись на свій нейтралітет, Швейцарія заблокувала постачання зброї в Україну, в тому числі 96 законсервованих танків «Леопард», що стоять в Італії та належать приватній швейцарській фірмі.