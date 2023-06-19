Білгородщина прокинулася від щільного обстрілу (відео)

Постраждали щонайменше п'ять людей

Місто Валуйки Білгородської області РФ сьогодні вранці прокинулося від інтенсивних обстрілів. Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

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За інформацією пабліка, від обстрілу жителі міста ховаються у підвалах.

За даними російського Telegram-каналу Shot, одна жінка внаслідок обстрілу загинула. Крім того, постраждали семеро осіб, серед яких одна дитина – у неї перелом ключиці. Також постраждали чоловік (у нього закрита черепно-мозкова травма) та троє жінок, дві з яких мають осколкові поранення. Ще одна дівчина отримала контузію. У всіх постраждалих стан середнього ступеня тяжкості.

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Як пише паблік, від обстрілу пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків і чотири приватні домоволодіння: вибиті вікна та посічені фасади. В одному з домоволодінь горить господарська споруда.

Коментарів від місцевої влади наразі немає.

Нагадаємо, вночі 17 червня в центрі російського Білгорода загорівся дах багатоповерхового житлового будинку. Його мешканців евакуйовано.

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Раніше, 10 червня, дрони-камікадзе атакували вантажний потяг у Білгородській області.

Як повідомлялося, у Білгородській області РФ сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Причиною нібито був скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.