Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Білгородщина прокинулася від щільного обстрілу (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Білгородщина прокинулася від щільного обстрілу (відео)
Білгородщина опинилася під обстрілом
фото: Baza

Постраждали щонайменше п'ять людей

Місто Валуйки Білгородської області РФ сьогодні вранці прокинулося від інтенсивних обстрілів. Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

За інформацією пабліка, від обстрілу жителі міста ховаються у підвалах.

За даними російського Telegram-каналу Shot, одна жінка внаслідок обстрілу загинула. Крім того, постраждали семеро осіб, серед яких одна дитина – у неї перелом ключиці. Також постраждали чоловік (у нього закрита черепно-мозкова травма) та троє жінок, дві з яких мають осколкові поранення. Ще одна дівчина отримала контузію. У всіх постраждалих стан середнього ступеня тяжкості.

Як пише паблік, від обстрілу пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків і чотири приватні домоволодіння: вибиті вікна та посічені фасади. В одному з домоволодінь горить господарська споруда.

Коментарів від місцевої влади наразі немає.

Нагадаємо, вночі 17 червня в центрі російського Білгорода загорівся дах багатоповерхового житлового будинку. Його мешканців евакуйовано. 

Раніше, 10 червня, дрони-камікадзе атакували вантажний потяг у Білгородській області.

Як повідомлялося, у Білгородській області РФ сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Причиною нібито був скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.

Теги: росія обстріл поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

72% населення Білгорода підтримало війну. Тепер ми їх впускаємо в Україну?
72% населення Білгорода підтримало війну. Тепер ми їх впускаємо в Україну?
4 червня, 16:11
Росія намагається продавати добрива Україні в обхід санкцій
Як російські добрива з'являються в Україні? Гетманцев розкрив схему
8 червня, 15:54
загиблому рятувальнику Михайлу Піскуну було 29 років
На Харківщині росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу, є жертви
10 червня, 21:57

Соціум

Білгородщина прокинулася від щільного обстрілу (відео)
Білгородщина прокинулася від щільного обстрілу (відео)
Пригожин заявив, що десятки тисяч колишніх в’язнів із «Вагнера» повернулися до Росії
Пригожин заявив, що десятки тисяч колишніх в’язнів із «Вагнера» повернулися до Росії
Визначився переможець Ліги націй УЄФА
Визначився переможець Ліги націй УЄФА
Автобус із трьома десятками російських туристів потрапив у ДТП в Туреччині, є загиблі
Автобус із трьома десятками російських туристів потрапив у ДТП в Туреччині, є загиблі
Путін заїкаючись видав чергову маячню про Залужного
Путін заїкаючись видав чергову маячню про Залужного
У Лондоні пройшла масштабна акція протесту: подробиці
У Лондоні пройшла масштабна акція протесту: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
ЗСУ, можливо, призупиняють контрнаступ. ISW пояснив причину
39K
Путін не прийняв «мирний план» африканських лідерів щодо України
19K
ЗСУ рознесли командний пункт бригади окупантів (фото)
17K
Путін заїкаючись видав чергову маячню про Залужного
9769
Українські прикордонники переслідували нелегалів і випадково зайшли до Румунії – ЗМІ
5712
Глава Інституту національної пам’яті назвав радянських полководців, пам’ятники яких треба зберегти

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
17 червня, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
17 червня, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту