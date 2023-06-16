Австрійський суд заблокував екстрадицію Фірташа в США

Олігарху загрожує до 50 років в'язниці і конфіскація всіх активів

Дмитро Фірташ був затриманий в Австрії в березні 2014 року за запитом США

Австрійський суд у п'ятницю, 16 червня, виніс рішення на користь українського бізнесмена Дмитра Фірташа у справі щодо вимоги екстрадувати його в США за звинуваченням у корупції. Про це повідомляє АРnews.

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«Австрійський суд заявив у п'ятницю, що виніс рішення на користь українського бізнесмена Дмитра Фірташа в багаторічній юридичній сазі щодо спроби США екстрадувати його за звинуваченням у корупції, відправивши справу про екстрадицію на повторний розгляд», – йдеться в повідомленні.

Проти Фірташа висунуто звинувачення в США. Зокрема, він підозрюється у змові з метою давання хабарів в Індії для видобутку титану, який використовується в реактивних двигунах. Фірташ заперечує будь-які правопорушення.

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Зазначимо, що Фірташ був затриманий в Австрії в березні 2014 року за запитом США. Пізніше його випустили під заставу в 125 млн євро і відтоді він оскаржує свою екстрадицію в США. У червні 2021 року проти Дмитра Фірташа і бізнсемена Павла Фукса ввели максимальний пакет санкцій, передбачений законодавством. Олігарху загрожує до 50 років в'язниці і конфіскація всіх активів. Він став відомим після появи скандальної компанії «Росукренерг» – газового посередника між Росією і Україною. Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єркою Юлією Тимошенко.

Нагадаємо, що 15 травня Служба безпеки України повідомила про підозру олігарху Дмитру Фірташу і топменеджменту його компаній, які привласнили державного газу на мільярди гривень. Служба безпеки заявила, що викрила масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.