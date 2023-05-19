Білий дім анонсував нові санкції проти РФ

США прагнуть і надалі посилювати експортний контроль, щоб РФ було дедалі важче підтримувати війну проти України

США оголосять понад 300 нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, а також введуть обмеження щодо тих секторів економіки Росії, які є ключовими для її військово-промислового комплексу

На саміті країн «Великої сімки», що відбудеться у японській Хіросімі 19-21 травня, США запропонують нові кроки для економічної ізоляції РФ та послаблення спроможності країни-агресорки вести війну проти України. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

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Адміністрація американського президента зазначає, що націленість Вашингтона на подальше закручування гайок стосовно Росії залишається такою ж непохитною, як і торік.

Білий дім пообіцяв продемонструвати:

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Деякі значні зусилля, спрямовані на те, щоб ще більше підірвати здатність Росії отримувати ресурси для своєї війни.

Спроби закрити лазівки для обходу санкцій.

Подальші кроки щодо зменшення залежності від російської енергії.

Зусилля з обмеження доступу Росії до міжнародної фінансової системи.

Постійне зобов'язання тримати суверенні активи Росії замороженими до кінця війни.

Крім того, у заяві йдеться про те, що всі країни G7 готуються до запровадження нових санкцій та експортного контролю.

«Я не вдаватимуся до подробиць того, що роблять партнери, але Сполучені Штати будуть розгортати власний суттєвий пакет. Отже, підсумок такий: ми посилюємо економічний тиск на Росію», – пише пресслужба.

США прагнуть і надалі розширювати експортний контроль, щоб РФ «було ще важче підтримувати свою військову машину».

«Серед іншого, це включає широке обмеження категорій товарів, що мають ключове значення для поля бою, а також відключення приблизно 70 організацій з Росії та третіх країн від отримання експорту з США шляхом додавання їх до чорного списку комерції», – сказано в заяві.

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Як зазначається, проти фізичних та юридичних осіб, а також судів та літаків буде оголошено понад 300 нових санкцій , які «будуть спрямовані проти фінансових посередників, а також майбутніх енергетичних та добувних потужностей Росії та інших учасників, які допомагають підтримувати війну».

До того ж США мають намір поширити санкційні повноваження на додаткові сектори російської економіки, які є ключовими для її військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, ЄС не планує формально вводити обмеження проти російської державної атомної компанії «Росатом» у своєму одинадцятому пакеті санкцій.

Як повідомлялося, залучені Мінфіном США економісти дослідять побічні збитки країни-агресорки Росії від санкцій до їх введення та після, щоб з'ясувати, чи слід їх скоригувати.