Візит Зеленського до Азії та «зелене світло» щодо F-16. Головне за 19 травня

Навчання на F-16 українські військові повністю проходитимуть у Європі

Сполучені Штати готові дозволити своїм союзникам надати Україні бойові літаки, Китай хоче витіснити Росію з Центральної Азії та перший візит президента Володимира Зеленського з початку повномасштабної війни до Азії. Ці та інші події 19 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зеленський з візитом у Саудівській Аравії

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Саудівської Аравії. Там він виступив на Лізі арабських держав і запросив учасників Ліги до прямої співпраці з будь-якими з посередників України. Також президент закликав арабські країни допомогти Україні захистити своїх людей від російської агресії. Мова йде, зокрема, про мусульманську спільноту в Україні.

Після цього очільник України зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії прем'єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Під час переговорів сторони обговорили актуальні двосторонні відносини та питання глобального характеру. Наприкінці зустрічі Зеленський запросив Мухаммада бін Салмана Аль Сауда відвідати Україну з офіційним візитом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У межах робочого візиту Зеленський також зустрівся із прем’єр-міністром Республіки Ірак Мухаммадом Шіа Саббаром Ас-Судані, а також з главами делегацій Об’єднаних Арабських Еміратів, Султанату Оман і Держави Кувейт.

США підтримали навчання українських льотчиків на F-16

Сполучені Штати готові дозволити своїм союзникам у Європі надати Україні бойові літаки F-16. Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16. Навчання повністю проходитимуть у Європі, проте буде задіяний також американський персонал. Вони займуть кілька місяців.

Канада запровадила санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про нові санкції проти Росії під час зустрічі лідерів G7 в Хіросімі. Обмежувальні заходи запровадять проти 30 осіб і вісім компаній внесено до санкційного списку у зв'язку з «переміщенням українських дітей до Росії». А також проти 17 осіб і 18 організацій, які надають військові технології та розробки збройним силам Росії, членів сімей осіб, які перебувають під санкціями, та інших.

Депутатка від «Слуги народу» отримала підозру

Прокурори Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру нардепці від «Слуги народу» Ользі Саладусі. За даними слідства, народна обраниця не задекларувала розташований на належній їй земельній ділянці об’єкт нерухомості – недобудований будинок площею понад 167 кв. м під Києвом. Землю вона набула у власність у 2020 році, і про розташовану на ній недобудову в договорі купівлі-продажу, як виявилось, згадки не було.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Парламентарка звинувачення відкидає.

У Грузії приземлився перший за чотири роки літак із Москви

В аеропорту в Тбілісі приземлився перший за чотири роки літак із Москви, рейс виконала авіакомпанія «Азимут». На борту перебувала делегація осіб, які називають себе посередниками в питанні відновлення авіасполучення. У Тбілісі його готувалася зустріти акція протесту, організована однією з грузинських партій.

Перед прильотом літака до Тбілісі закрили зал очікування аеропорту імені Шота Руставелі, будівлю оточили поліцейські. Як пише «Новини Грузії», у будівлю аеропорту поліція не пропустила кілька людей з плакатом «Російський літак, йди н**».

Сі Цзіньпін представив масштабний план витіснення Росії з Центральної Азії

Голова КНР Сі Цзіньпін оприлюднив грандіозний план розвитку Центральної Азії від будівництва інфраструктури до розширення торгівлі, взявши на себе нову керівну роль у регіоні, який традиційно був сферою впливу Росії. Пекін готовий координувати стратегії розвитку з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном.

П'ять колишніх радянських республік із мережею торгових коридорів пропонують Китаю альтернативні маршрути для перевезення палива, продовольства та інших товарів у разі збоїв в інших місцях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 450-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом цієї доби противник завдав шість ракетних та 51 авіаційного удару, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав на Херсонщині, є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.