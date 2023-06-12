Головна Світ Політика
search button user button menu button

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні: що може в нього ввійти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні: що може в нього ввійти
За повідомленням ЗМІ, завтра США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

За даними ЗМІ, вартість пакету становитиме до 325 млн доларів

Сполучені Штати невдовзі представлять новий пакет військової допомоги для України. Про це під час брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Ви бачили пакет допомоги, виділений у межах програми USAI, про який було оголошено наприкінці тижня. Я думаю, дуже-дуже скоро ви побачите додаткові пакети допомоги, які нададуть Сполучені Штати», – сказав посадовець.

За його словами, Вашингтон знає, що конкретно необхідно Україні, у тому числі для нинішніх контрнаступальних операцій.

«Ми будемо зосереджуватися на тому, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою», – підкреслив Кірбі.

Як повідомляє «Голос Америки», Білий дім оголосить про новий пакет допомоги завтра.

«США надають Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 млн доларів у пакеті, про який буде оголошено завтра, повідомив «Голосу Америки» представник оборонного відомства», – написала журналістка видання Карла Бабб у Twitter.

За її інформацією, до нового пакету допомоги ввійдуть бойові машини піхоти Stryker та Bradley, які можуть замінити пошкоджені та знищені машини, а також боєприпаси для NASAMS та HIMARS.

Теги: Україна допомога ЗСУ США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Початок контрнаступальних дій, росіяни накрили вогнем Балаклію. Головне за 5 червня
Початок контрнаступальних дій, росіяни накрили вогнем Балаклію. Головне за 5 червня
5 червня, 21:00
Потап допомагає коханій долати пригнічений стан
Каменських розповіла, як Потап витягнув її з депресії
2 червня, 11:43
Під час церемонії були представлені дві півтонні вантажівки
Японія передала Україні 100 військових автомобілів та 30 тисяч пайків
24 травня, 16:40

Політика

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні: що може в нього ввійти
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні: що може в нього ввійти
Держсекретар США розповів, як китайські компанії підтримують Росію
Держсекретар США розповів, як китайські компанії підтримують Росію
Стало відомо, де США, ймовірно, сховали свої ядерні боєголовки
Стало відомо, де США, ймовірно, сховали свої ядерні боєголовки
Байден пропонує радикальні зміни у Раді безпеки ООН
Байден пропонує радикальні зміни у Раді безпеки ООН
Путін, що вбив майже 9 тис. українців, звинуватив Україну в «обстрілах гуманітарних об'єктів»
Путін, що вбив майже 9 тис. українців, звинуватив Україну в «обстрілах гуманітарних об'єктів»
Путін збрехав про втрати ЗСУ та «зловився» на цьому
Путін збрехав про втрати ЗСУ та «зловився» на цьому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
42K
Звільнення Білгородщини. Путін почав публічно клеїти дурня
38K
Стало відомо, скількох країн може торкнутися аварія на ЗАЕС
36K
Який вигляд мають водойми після підриву Каховської ГЕС (приголомшливі фото)
36K
Мобілізація: кому влітку готуватися до призову
22K
Спадок Да Вінчі. Чому дівчина загиблого Героя пішла до суду

Новини

Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Вчора, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Вчора, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Вчора, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
11 червня, 07:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту