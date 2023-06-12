США анонсували новий пакет військової допомоги Україні: що може в нього ввійти

За даними ЗМІ, вартість пакету становитиме до 325 млн доларів

Сполучені Штати невдовзі представлять новий пакет військової допомоги для України. Про це під час брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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«Ви бачили пакет допомоги, виділений у межах програми USAI, про який було оголошено наприкінці тижня. Я думаю, дуже-дуже скоро ви побачите додаткові пакети допомоги, які нададуть Сполучені Штати», – сказав посадовець.

За його словами, Вашингтон знає, що конкретно необхідно Україні, у тому числі для нинішніх контрнаступальних операцій.

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«Ми будемо зосереджуватися на тому, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою», – підкреслив Кірбі.

Як повідомляє «Голос Америки», Білий дім оголосить про новий пакет допомоги завтра.

«США надають Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 млн доларів у пакеті, про який буде оголошено завтра, повідомив «Голосу Америки» представник оборонного відомства», – написала журналістка видання Карла Бабб у Twitter.

За її інформацією, до нового пакету допомоги ввійдуть бойові машини піхоти Stryker та Bradley, які можуть замінити пошкоджені та знищені машини, а також боєприпаси для NASAMS та HIMARS.