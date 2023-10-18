Шольц ліг на землю через повітряну тривогу в Ізраїлі

Канцлер Німеччини став свідком вибухів

Делегація канцлера Німеччини Олафа Шольца в Тель-Авіві була змушена зійти з літака і лягти на землю, бо розпочалася повітряна тривога. Про це пише видання Bild.

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Перед вильотом літака Шольца з Ізраїлю в аеропорту Бен-Гуріон спрацювала повітряна тривога. Усім довелося вийти та лягти на злітну смугу задля безпеки.

#Raketenalarm in Tel Aviv. Die Regierungsmaschine wird umgehend evakuiert. @Bundeskanzler wird in einen Schutzraum gebracht. Wir legen uns vor dem Flugzeug auf den Boden. @robinalexander_ @frautoroxel pic.twitter.com/OTWV55KUoA Будь ласка, читайте текст після реклами October 17, 2023

Після цього канцлера Німеччини відвезли до сховища, де він став свідком двох вибухів від ППО.

За даними видання, Олаф Шольц став першим главою уряду, який відвідав Ізраїль після нападу ХАМАС 7 жовтня. Під час свого візиту він висловив свою непохитну солідарність із Ізраїлем.

Зазначимо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 17 жовтня прибув в Ізраїль. Він мав зустрітися з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньягу, президентом Ісааком Герцогом та іншими високопосадовцями.

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Нагадаємо, Шольц розповів, як Німеччина боротиметься із прибічниками ХАМАСу.