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Шольц ліг на землю через повітряну тривогу в Ізраїлі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Шольц ліг на землю через повітряну тривогу в Ізраїлі
Перед вильотом літака Шольца розпочалася повітряна тривога
фото: Робін Александер/Twitter

Канцлер Німеччини став свідком вибухів

Делегація канцлера Німеччини Олафа Шольца в Тель-Авіві була змушена зійти з літака і лягти на землю, бо розпочалася повітряна тривога. Про це пише видання Bild. 

Перед вильотом літака Шольца з Ізраїлю в аеропорту Бен-Гуріон спрацювала повітряна тривога. Усім довелося вийти та лягти на злітну смугу задля безпеки.

Після цього канцлера Німеччини відвезли до сховища, де він став свідком двох вибухів від ППО.  

За даними видання, Олаф Шольц став першим главою уряду, який відвідав Ізраїль після нападу ХАМАС 7 жовтня. Під час свого візиту він висловив свою непохитну солідарність із Ізраїлем.

Зазначимо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 17 жовтня прибув в Ізраїль. Він мав зустрітися з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньягу, президентом Ісааком Герцогом та іншими високопосадовцями.

Нагадаємо, Шольц розповів, як Німеччина боротиметься із прибічниками ХАМАСу.

Теги: Олаф Шольц ХАМАС Ізраїль

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