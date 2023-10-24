New York Times: Білий дім досі не бачив плану Ізраїлю зі знищення ХАМАС

Ізраїль заявив про готовність до наземного вторгнення в Сектор Гази

ЦАХАЛ поки не має чіткого військового шляху до досягнення поставленої прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху мети знищення ХАМАС. Про це пише газета New York Times з посиланням на анонімні джерела в адміністрації Байдена. За їхніми словами, після всіх розмов із ізраїльськими офіційними особами з 7 жовтня американці досі не бачили досяжного плану дій.

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Газета пише, що це відображає і публічний виступ Байдена в Тель-Авіві минулого тижня, коли він згадав, що Ізраїлю необхідна «ясність щодо цілей та чесна оцінка того, чи приведе той шлях, яким ви прямуєте, до досягнення цих цілей».

Як повідомлялося, армія оборони Ізраїлю готова до наземного вторгнення в Сектор Гази. Командування впевнене, що зможе досягти цілей, які були поставлені урядом. Ізраїльські військові вважають, що наземну операцію слід розпочати якомога швидше. Операція ЦАХАЛ включає авіаційні удари та спрямована на руйнування інфраструктури терористичної організації ХАМАС. Повідомляється, що уряд має намір повністю ліквідувати цю організацію.

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Військові впевнені, що зможуть виконати всі завдання, навіть якщо з півночі на Ізраїль нападуть терористи «Хезболли». Якщо буде потрібно, то армія може розгорнути сили біля кордонів Лівану всього за кілька днів.

Раніше міністр оборони Ізраїлю анонсував смертоносну атаку на Сектор Гази.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що наземна операція ЦАХАЛ у Секторі Гази може тривати три місяці. Але цей наступ буде останнім, якщо Ізраїлю вдасться ліквідувати терористичне угрупування ХАМАС.

Координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі повідомив, що офіційна позиція Вашингтона полягає в тому, що рішення щодо проведення наземної операції проти угруповання ХАМАС повинно бути прийняте самостійно ізраїльською стороною.