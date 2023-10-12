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Мітинги сторонників ХАМАСу. Кіссінджер назвав головну помилку Німеччини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мітинги сторонників ХАМАСу. Кіссінджер назвав головну помилку Німеччини
На думку експосадовця США, у країнах, де багато мігрантів, виникають групи впливу на політику та громадську думку
фото: graham hughes/the canadian press

Колишній держсекретар США заявив, що влада Німеччини прийняла надто багато іноземців «зовсім різних культур, релігій та поглядів»

Акція на підтримку ХАМАС, що пройшла в Берліні минулими вихідними, коли палестинський рух ісламізму напав на Ізраїль, говорить про те, що влада Німеччини впустила занадто багато іноземців. Про це в інтерв'ю Welt TV заявив колишній держсекретар США (у 1973–1977 роках) Генрі Кісінджер.

«Було серйозною помилкою приймати так багато людей абсолютно різних культур, релігій та поглядів», – сказав ексдержсекретар.

На думку експосадовця США, у країнах, де багато мігрантів, виникають групи впливу на політику та громадську думку.

Кісінджер вважає, що є небезпека ескалації конфлікту ХАМАС та Ізраїлю та залучення до нього інших країн на Близькому Сході. Колишній держсекретар наголосив, що справжня мета палестинського руху та його прихильників полягає у тому, щоби «мобілізувати арабський світ проти Ізраїлю», а сам ХАМАС не зацікавлений у мирних переговорах.

Колишній дипломат припускає, що Ізраїль може «вжити заходів» проти Ірану, якщо запідозрить, що той причетний до нападу ХАМАС, про що пише The Wall Street Journal. Іранська влада висловилася на підтримку палестинського руху, але наголосила, що не має відношення до нової ескалації військового конфлікту.

Нагадаємо, в берлінському районі Нойкельн мігранти провели низку антиізраїльських мітингів на підтримку ХАМАС.

До слова, у багатьох країнах світу відбулися демонстрації прихильників ХАМАСу. Зокрема, антиізраїльські мітинги пройшли в Британії, Канаді, США, Німеччині тощо.

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Теги: Ізраїль ХАМАС Німеччина біженці США

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