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ХАМАС заявив про готовність звільнити частину заручників – NBC

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ХАМАС заявив про готовність звільнити частину заручників – NBC
Людей готові звільнити через годину після припинення ударів по Сектору Гази
фото: Yousef Mohammed/Global Look Press

За словами бойовиків, вони утримують не всіх заручників, яких захопили в день вторгнення

В ХАМАС заявили про готовність відпустити полонених, які були захоплені під час нападу на Ізраїль, у разі припинення ударів по Сектору Гази. При цьому вони заявили, що під їхнім контролем знаходяться не всі полонені, інформує NBC.

Видання з посиланням на два джерела зазначило, що ХАМАС готовий звільнити заручників через годину після того, як будуть припинені удари по Сектору Гази.

Бойовики заявили, що вони утримують не всіх захоплених в перший день війни заручників. Деякі з них нібито знаходяться під контролем Ісламського джихаду, а деякі – у «випадкових опортуністів з Гази».

Нагадаємо, органи охорони здоров'я Сектора Гази заявили, що ЦАХАЛ 17 жовтня завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей. Представники ХАМАСу заявляють, що під завалами можуть перебувати сотні жертв. ЗМІ повідомляють, що внаслідок удару могли загинути близько 500 людей.

Також «Главком» писав, що Йорданія не може прийняти палестинських біженців із Сектора Гази, адже це питання є «червоною лінією» для королівства. З такою заявою виступив король Йорданії Абдалла II під час спільної прес-конференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого напливу біженців до країни

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Теги: Ізраїль ХАМАС заручники

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