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Розпочалися переговори про виведення військ США з Іраку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розпочалися переговори про виведення військ США з Іраку
Розпочався перший раунд двостороннього діалогу між Іраком та США
фото: Timothy VanDusen/US Army

Перемовини стартували на тлі регулярних атак по американських військах в Іраку та Сирії 

Сполучені Штатами Америки та Ірак провели в Багдаді перший раунд переговорів про згортання очолюваної Білим домом місії військової коаліції для боротьби з терористичним угрупованням «Ісламська держава». Про це пише «Голос Америки«.

Прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа аль-Судані повідомив про ініціацію початку першого раунду двостороннього діалогу між його країною та США. Перемовини стартували на тлі регулярних атак по американських військах в Іраку і Сирії безпілотниками з боку підтримуваних Іраном ополченців.

Видання нагадало, що Білий дім зберігає присутність в Іраку з 2003 року. Військові США покинули країну 2011 року, а потім повернулись знову 2014-го, щоб допомогти Багдаду перемогти «Ісламську державу».

Відколи «Ісламська держава» втратила контроль над захопленими територіями, Ірак закликав США до виведення коаліційних сил, особливо після авіаудару Білого дому в січні 2020 року, коли було ліквідовано іранського генерала Касема Сулеймані та лідера іракського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

Питання виведення військ знову спливло після початку ізраїльського наступу в Секторі Гази.

Як пише видання, з середини жовтня група підтримуваних Іраном бойовиків, які називають себе Ісламським опором Іраку, почала регулярні напади на американські війська в Іраку та Сирії, вчинені, за словами цієї групи, в помсту за підтримку Вашингтоном Ізраїлю.

Унаслідок атак на військові бази США десятки військових отримали поранення, зокрема черепно-мозкові травми. У відповідь американці завдавали ударів по цілях бойовиків, зокрема пов'язаних із Силами народної мобілізації – коаліцією переважно шиїтських, підтримуваних Іраном воєнізованих угруповань.

Як зазначається, американські офіційні особи заявили, що переговори про створення комітету, який має визначити рамки припинення місії коаліції, тривали ще до 7 жовтня і що це рішення не пов'язане із ситуацією в Секторі Гази.

Нагадаємо, що нещодавно американська авіабаза в Іраку потрапила під потужний ракетний обстріл, внаслідок якого кілька американських військових були поранені.

Раніше хусити здійснили атаку на американський корабель Chem Ranger, випустивши дві балістичні ракети.

Як повідомлялося, Корпус ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Ударів зазнали вісім об'єктів неподалік консульства США.

Теги: США Ірак переговори

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