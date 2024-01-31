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П'ять країн ЄС написали спільного листа із закликом підтримати Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
П'ять країн ЄС написали спільного листа із закликом підтримати Україну
Лідери країни ЄС вчергове підкреслили, що Києву потрібно «негайно» надати боєприпаси та системи озброєння
фото з відкритих джерел

Лідери країн наполягають, що ЄС та його країни-партнери повинні відновити свої зусилля та посилити військову підтримку України

Німеччина, Данія, Чехія, Естонія та Нідерланди написали спільний лист, в якому закликали до колективних зусиль щодо довгострокової підтримки України. Про це пише видання Financial Times.

Як зазначається, в написанні спільного листа взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єри Данії Метте Фредеріксен, Чехії Петр Фіала, Естонії Кая Каллас та Нідерландів Марк Рютте.

«Ми закликаємо друзів і партнерів України підтвердити свою прихильність стійкій довгостроковій військовій підтримці України як спільній європейській відповідальності. Це рішення має ухвалити кожна країна. Тільки тоді Україна зможе досягти успіху в захисті від російської агресії», – йдеться у зверненні.

Лідери країн наполягають, що ЄС та його країни-партнери повинні відновити свої зусилля та посилити військову підтримку України. Наголошується, що всі держави повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну – це має залишатися колективним зусиллям.

«На початку минулого року ЄС взяв на себе амбітну мету поставити Україні один мільйон артилерійських снарядів до кінця березня 2024 року. Сувора правда: ми не досягли цієї мети», – йдеться в листі.

Лідери країни вчергове підкреслили, що Києву потрібно «негайно» надати боєприпаси та системи озброєння, зокрема: гаубиці, танки, безпілотники та засоби протиповітряної оборони, оскільки нові замовлення, які розміщують сьогодні, потраплять на поле бою лише наступного року.

З цією метою вони наполягають на пошуку шляхів прискорення доставки обіцяних артилерійських снарядів в Україну за допомогою наявних запасів або спільної закупівлі боєприпасів через європейські оборонні підприємства, що вимагає розширення промислових потужностей за допомогою рамкових закупівельних контрактів та стійких інвестицій з боку держав-членів ЄС.

«Країни-партнери також можуть відігравати важливу роль, і ми запрошуємо їх приєднатися до наших колективних зусиль... Вирішальне значення має наша здатність продовжувати підтримувати і зміцнювати оборону України як взимку, так і в довгостроковій перспективі. Це питання нашої спільної європейської безпеки, а для хоробрих жінок і чоловіків українських збройних сил – питання життя і смерті», – наголосили в листі.

Лідери також підкреслили, що Росія ні на кого не чекає, тому потрібно діяти зараз.

«Якщо Україна програє, довгострокові наслідки та витрати будуть набагато вищими для всіх нас. Ми, європейці, несемо особливу відповідальність. Тому ми повинні діяти. Від цього залежить майбутнє Європи», – закликали вони.

Нагадаємо, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер заявив, що президент США Джо Байден дуже боїться будь-якої ескалації, прямої конфронтації з Росією та ризику застосування ядерної зброї. 

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Теги: Європейський союз Україна війна США

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