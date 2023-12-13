Байден розповів, коли Україна зможе вступити в НАТО

Джо Байден на пресконференції у Білому домі

Президент США вважає, що НАТО є в майбутньому України

Україна безперечно стане членом НАТО, однак зараз їй потрібно перемогти у війні. Про це заявив Джо Байден на спільній пресконференції у Вашингтоні за підсумками закритої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

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За словами президента США, НАТО є в майбутньому України, і щодо цього немає жодних питань.

Байден наголосив, що Україна приєднається до Альянсу, коли всі союзники погодяться на це, а також будуть виконані всі умови.

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«Наразі ми маємо переконатися, що вони (українці – «Главком») переможуть у війні», – зазначив президент.

Він згадав Спільну декларацію про підтримку України, ухвалену країнами G7, яка окреслює довгострокові зобов’язання щодо підтримки її оборонних потреб.

«Ми також провели конференцію оборонної промисловості минулого тижня тут, у Вашингтоні, щоби виконати цю важливу роботу», – зазначив американський лідер. Він підкреслив, що зусилля в цьому напрямі докладаються «крок за кроком».

Президент США також наголосив, що дуже пишається, яким потужним і об’єднаним є НАТО.

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Нагадаємо, 12 грудня у межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом.

За підсумками закритої зустрічі президенти провели спільну пресконференцію у Вашингтоні. Джо Байден вкотре висловив свою підтримку Україні та запевнив, що Сполучені Штати стоятимуть на боці України.