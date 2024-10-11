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Байден сказав Шольцу, що буде і надалі підтримувати Україну

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Байден сказав Шольцу, що буде і надалі підтримувати Україну
Байден поговорив з Шольцом
фото з відкритих джерел

Джо Байден провів телефонну розмову з Олафом Шольцом 

У четвер президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Під час розмови американський лідер заявив про намір продовжувати допомагати Україні. Про це повідомляє сайт Білого дому.

Крім військової підтримки України, Байден підкреслив і американсько-німецькі відносини.

«Президент наголосив на міцності американсько-німецьких відносин і відзначив свій намір продовжувати нашу тісну співпрацю з геополітичних пріоритетів, включаючи підтримку оборони України від російської агресії» , – йдеться у заяві.

У свою чергу інформацію про розмову двох лідерів підтвердили і у Бундесвері.

«Сьогодні ввечері, 10 жовтня 2024 року, федеральний канцлер Шольц розмовляв телефоном із президентом США Джо Байденом» , – йдеться у повідомленні Бундесверу.

До слова, президент США Джо Байден заявив, що не очікує ескалації конфлікту на Близькому Сході до великої війни. Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, як повідомляло раніше Reuters, президент США Джо Байден у середу, 9 жовтня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Лідери двох країн обговорили плани Ізраїлю щодо удару у відповідь по Ірану. 

Раніше стало відомо, що президент Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон», який налетів на Флориду. У відповідь представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що країна шкодує щодо скасування візиту.

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Теги: президент США Джозеф Байден Олаф Шольц Україна

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