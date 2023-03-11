Байден і глава Єврокомісії обговорили підтримку України: санкції проти РФ посиляться

Президент США Джо Байден і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вітають один одного в Овальному кабінеті

Контроль за дотриманням санкцій проти винних у війні в Україні стане жорсткішим

Президент США Джо Байден і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілися в Білому домі та обговорили питання енергетичної безпеки та війни в Україні. Вони домовилися підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно. Про це Байден та фон дер Ляєн написали на своїх сторінках у Twitter.

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Обидві сторони продовжать спільно підтримувати нашу державу та протидіяти країні-агресорці шляхом посилення контролю над дотриманням санкцій.

«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та зменшувати здатність Росії вести війну. Ми посилюємо контроль за дотриманням наших санкцій, щоб запобігти ухиленню та обходу. Ми повинні перекрити шляхи постачання, які продовжують живити російську військову машину, і накладатимемо санкції на тих, хто до цього причетний», – ідеться в повідомленні фон дер Ляєн.

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We’ll continue to support Ukraine and diminish Russia’s ability to wage war.



We are stepping up enforcement of our sanctions to prevent evasion & circumvention.



We must disrupt the supply routes that continue to feed Russia’s military machine and will sanction those involved. pic.twitter.com/7p55eyWZHl — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 10, 2023

Водночас Байден заявив, що ЄС і США посилили спільну енергетичну, економічну та національну безпеку. Американський президент очікує на ще більші досягнення в наступні роки.

Madam President, it’s always good to have you back at the White House.



Together, the EU and U.S. have increased our shared energy security, economic security, and national security.



I look forward to achieving even more in the coming years. pic.twitter.com/nKbxzGUrTv Будь ласка, читайте текст після реклами March 10, 2023

Як пише CNN, у ході зустрічі лідери США та Євросоюзу пообіцяли Україні безпекову, економічну та гуманітарну підтримку стільки, скільки це буде необхідно.

«Ми, як і раніше, віддані наданню та мобілізації міжнародної підтримки, у тому числі з боку приватного сектору, для забезпечення економічної стабільності України», – йдеться у спільній заяві Байдена та фон дер Ляєн.

Лідери намітили ініціативи, спрямовані на допомогу Україні у відбудові, та наголосили на зусиллях, включно з санкціями, для подальшого ослаблення здатності Росії вести незаконну війну.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський увів санкції проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб грального бізнесу.