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Трамп назвав Орбана «фантастичним лідером»: деталі зустрічі політиків

Катерина Іванова
glavcom.ua
Трамп назвав Орбана «фантастичним лідером»: деталі зустрічі політиків
Повідомляється, що Трамп влаштував угорському прем'єру цілу шоу-програму: екскурсію по резиденції, вечерю з Меланією Трамп, зустріч з помічниками та виступ музичної групи
фото з відкритих джерел

Трамп високо оцінив стиль управління угорського урядовця і висміяв критику в бік Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у Флориді. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає видання, Трамп назвав Орбана «фантастичним лідером», високо оцінив його стиль управління і висміяв критику в бік Орбана серед західних політиків.

«Орбан не викликає суперечок, тому що він каже: «Так буде» і на цьому все закінчується. Він бос. Ні – він великий лідер, фантастичний лідер», – заявив Трамп.

Трамп також влаштував Орбану екскурсію своєю резиденцією. У програмі візиту була вечеря з колишньою першою леді Меланією Трамп та виступ музичного гурту. Крім того, відбулася годинна зустріч угорського прем’єра зі старшими помічниками.

До слова, чинний президент США Джо Байден перед зустріччю Трампа з Орбаном розкритикував її. Він заявив, що Орбан «не вважає, що демократія працює» та «шукає диктатури».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче обговорити, як припинити війну Росії проти України цього тижня з колишнім президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Автори видання пишуть, що «Орбан намагається вислужитися перед Трампом, розглядаючи його повернення в Білий дім як спосіб полегшити дипломатичну ізоляцію Угорщини після того, як суперечки з союзниками по НАТО та ЄС спричинили тиск з боку адміністрації Байдена та групи двопартійних законодавців США». 

Стало відомо, що зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і президента України Володимира Зеленського не відбудеться, поки Київ «не поверне права» угорській національній спільноті.

Глава Міністерства закордонних справ зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петера Сійярто заявив, що відповідь української сторони на 11 вимог Будапешта щодо прав угорців на Закарпатті нібито була «неконструктивною».

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Теги: Дональд Трамп стиль демократія президент Віктор Орбан міністр

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