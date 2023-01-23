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Берлін не перешкоджатиме у поставках танків Leopard – глава МЗС Німеччини

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Берлін не перешкоджатиме у поставках танків Leopard – глава МЗС Німеччини
Німецькі танки є важливим складником успіху України на полі бою з агресором
фото з відкритих джерел

Польща зможе передати Україні танки німецького виробництва

Німеччина не стане на заваді Польщі, якщо вона вирішить передати Україні танки німецького виробництва Leopard. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю французькому телеканалу LCI.

Берлін не заважитиме у поставках бойових машин. Таку відповідть вона дала на запитання, що станеться, якщо Польща вирішить передати свої танки Leopard 2 без схвалення Німеччини.

На цей момент це питання не було порушено, але якби нас запитали, ми б не стояли на шляху.

Бербок зауважила: «Ми знаємо, наскільки важливі ці танки, і тому ми зараз обговорюємо це з нашими партнерами. Ми маємо подбати про збереження життя людей і звільнення території України».

Нагадаємо, президент США прокоментував допомогу нашій державі – Україна отримає все необхідне: Байден запевнив у постачанні німецьких танків Leopard.

До слова, Україні ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків – «Рамштайн-8»: Зеленський повідомив про результати (відео).

Раніше повідомлялось, що більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

Як відомо, у Берліні відбувся мітинг через зволікання з танками для України (відео).

Зауважимо, глава Пентагону Ллойд Остін на підсумковій пресконференції щодо засідання у форматі «Рамштайн» прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні. Деякі союзники все ж мають намір надати Україні бойові танки, зокрема, Польща і Британія

Читайте також: Польський прем’єр: ми не будемо чекати Німеччину, щоб поставити Україні танки
Теги: Німеччина Польща танки

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