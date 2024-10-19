Безпілотник «Хезболли» атакував резиденцію прем'єра Ізраїлю (відео)

Офіс прем’єр-міністра підтвердив атаку та пошкодження резиденції

Вранці 19 жовтня резиденцію прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу атакували дрони, запущені угрупованням «Хезболла» з території Лівану. Про це повідомляє The Times of Israel.

Видання пише, що будівля зазнала пошкоджень, однак сам прем’єр та його дружина Сара не постраждали, оскільки не перебували вдома під час атаки.

😱Безпілотник "Хезболли" атакував резиденцію прем'єра Ізраїлю Нетаньяху, — ЗМІ



Зазначається, що голови уряду під час атаки у резиденції не було. pic.twitter.com/oUScDCqG5L — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 19, 2024

Перші повідомлення про атаку з’явилися в соцмережах та ЗМІ, зазначаючи, що безпілотник, який влучив у резиденцію, прилетів з Лівану. «Хезболла» заявила, що атака була цілеспрямованою.

Офіс прем’єр-міністра підтвердив атаку та пошкодження резиденції, однак не надав деталей.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю у четвер, 17 жовтня, повідомила про ліквідацію у Секторі Гази лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, коментуючи ліквідацію лідера ХАМАС Ях’ї Сінвара, зазначив, що ворог «отримав серйозний удар». За його словами, завдання, яке стоїть перед Ізраїлем, «ще не завершене».

До слова, місія Ірану при ООН заявила, що обставини смерті лідера палестинського руху ХАМАС Ях'ї Сінвара зміцнять «дух опору».

Також повідомлялося, що ліванське бойове угруповання «Хезболла» переходить до нового етапу ескалації у війні проти Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters. «Хезболла» заявила, що сотні бійців повністю готові відобразити будь-яке наземне вторгнення Ізраїлю до південноліванських сіл. Крім того, угруповання пригрозило, що з кожним днем посилюватиме ракетні удари по Ізраїлю і вперше застосує «високоточні ракети».