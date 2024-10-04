ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії

Удари не були спрямовані безпосередньо проти цього військового об'єкта

У ніч з 2 на 3 жовтня ізраїльські безпілотники завдали удару по складу боєприпасів, розташованому поблизу російської авіабази Хмеймім у провінції Латакія, Сирія. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Згідно з оприлюдненими кадрами, які стали доступні 3 жовтня, на місці атаки було видно масштабну пожежу та вторинні вибухи боєприпасів, що відбувалися в нічний час неподалік від авіабази Хмеймім.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини зазначив, що удари з безпілотників знищили склад боєприпасів, який використовувався іранськими та сирійськими силами. Склад був розташований поблизу міста Джаблех. У центрі також зазначили, що ці удари збіглися з активністю ізраїльських військових літаків у регіоні.

За повідомленнями місцевих джерел, сирійські та російські системи протиповітряної оборони намагалися протягом приблизно 40 хвилин перехопити ізраїльські ракети, але успіху вони не досягли. Один з відомих російських військових блогерів, пов’язаний з Кремлем, також підтвердив, що російські ППО були активовані під час атаки, хоча головною метою удару не була сама авіабаза Хмеймім, яку використовують російські війська.

У звіті ISW також наголошується, що, хоча існують вагомі підозри щодо причетності Ізраїлю до цього удару, наразі неможливо офіційно підтвердити, яка сторона несе відповідальність за атаку в Латакії 3 жовтня.

Нагадаємо, Ізраїль вдарив по столиці Сирії: серед загиблих – відома телеведуча.