Головна Новини
search button user button menu button

ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
У ніч проти четверга, 3 жовтня, поблизу єдиної російської авіабази в Сирії пролунала серія сильних вибухів
фото з відкритих джерел

Удари не були спрямовані безпосередньо проти цього військового об'єкта

У ніч з 2 на 3 жовтня ізраїльські безпілотники завдали удару по складу боєприпасів, розташованому поблизу російської авіабази Хмеймім у провінції Латакія, Сирія. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Згідно з оприлюдненими кадрами, які стали доступні 3 жовтня, на місці атаки було видно масштабну пожежу та вторинні вибухи боєприпасів, що відбувалися в нічний час неподалік від авіабази Хмеймім.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини зазначив, що удари з безпілотників знищили склад боєприпасів, який використовувався іранськими та сирійськими силами. Склад був розташований поблизу міста Джаблех. У центрі також зазначили, що ці удари збіглися з активністю ізраїльських військових літаків у регіоні.

За повідомленнями місцевих джерел, сирійські та російські системи протиповітряної оборони  намагалися протягом приблизно 40 хвилин перехопити ізраїльські ракети, але успіху вони не досягли. Один з відомих російських військових блогерів, пов’язаний з Кремлем, також підтвердив, що російські ППО були активовані під час атаки, хоча головною метою удару не була сама авіабаза Хмеймім, яку використовують російські війська.

У звіті ISW також наголошується, що, хоча існують вагомі підозри щодо причетності Ізраїлю до цього удару, наразі неможливо офіційно підтвердити, яка сторона несе відповідальність за атаку в Латакії 3 жовтня.

Нагадаємо, Ізраїль вдарив по столиці Сирії: серед загиблих – відома телеведуча.

Теги: Сирія Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кількість постраждалих від вибухів за «дві хвилі» вимірюється тисячами
Пейджери, які вибухають. Усі версії та глобальні наслідки подій у Лівані Технології війни
20 вересня, 22:10
Нетаньягу прокоментував вибухи в Лівані
Масові вибухи пейджерів і техніки у Лівані: Нетаньягу пояснив, що це означає
19 вересня, 08:30
Військово-повітряні сили Ізраїлю атакували будинки, де «Хезболла» розмістила «ракети, безпілотники і реактивні снаряди»
Ізраїль посилює удари по «Хезболлі»: близько 300 загиблих та 1 тис. поранених
23 вересня, 18:14
МЗС Китаю висловилося після загибелі лідера «Хезболли»
Загибель лідера «Хезболли»: МЗС Китаю висловило застереження
30 вересня, 07:35
В останні тижні конфлікт між Ізраїлем і бойовиками ліванського угруповання «Хезболла» значно загострився
ЦАХАЛ оголосив закритою військовою зоною територію на кордоні з Ліваном
30 вересня, 22:02
Наслідки вибухів у столиці Лівану
Служба безпеки Лівану розповіла про наслідки бомбардування Бейруту
1 жовтня, 03:57
Ізраїль виконує обмежені завдання в Лівані
ЦАХАЛ запевнив, що не планує довго перебувати у Лівані – CNN
1 жовтня, 04:41
Ізраїльська ППО відбила ракетну атаку Лівану
Ліван запустив по Ізраїлю ракети, ЦАХАЛ збив БпЛА над морем
1 жовтня, 06:02
Байден та Гарріс провели зустріч через атаку Ірану на Ізраїль
Байден та Гарріс провели зустріч через атаку Ірану на Ізраїль
1 жовтня, 22:09

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2024
25K
Німеччина вводить жорсткі правила для біженців з України
8174
«Промислові кошмари» Європи стають реальністю – Bloomberg
5283
Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW
2331
Путін збирається у країну, яка пропонувала мирні переговори між Україною та РФ

Новини

ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55
Ізраїль вдарив по Бейруту, Росія – по Харкову. Головне за ніч
Вчора, 08:02

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua