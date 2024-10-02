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«Хамас» узяв на себе відповідальність за напад у Тель-Авіві

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Хамас» узяв на себе відповідальність за напад у Тель-Авіві
Місце нападу в передмісті Тель-Авіва, 1 жовтня 2024 року
фото з відкритих джерел

В угрупованні «Хамас» назвали імена нападників

Угруповання «Хамас» взяло на себе відповідальність за напад у тель-авівському передмісті Яффо 1 жовтня, жертвами якого стали семеро людей, ще 16 зазнали поранень. Про це повідомляє The Times of Israel.

Повідомляється, що в угрупованні назвали імена нападників – це Мохаммад Месек і Ахмед Хімуні з Хеврона. Ізраїльська поліція ще 1 жовтня заявила, що ці особи «нейтралізовані».

Зараз відомі імена шістьох із семи жертв – це Ревітал Бронштейн, 24 роки, Ілія Нозадзе, 42 роки, Шахар Голдман, 30 років, Інбар Сегев Вігдер, 33 роки, Надія Соколенко (громадянка Молдови), 40 років, і Йонас Хросіс, 26 років.

Нагадаємо, сьогодні посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що серед поранених є жінка, яка має український паспорт. За словами Корнійчука, за попередніми даними, загрози для життя жінки немає, і найближчим часом її відвідає український консул.

Як повідомлялося, ввечері 1 жовтня двоє озброєних чоловіків влаштували теракт в ізраїльському Тель-Авіві, вбивши сімох та поранивши десяток осіб. Чоловіки нападали на людей з використанням вогнепальної та холодної зброї й зробили це за кілька хвилин до того, як Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю.

До слова, Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки здійснили чергову евакуацію громадян, які перебували в Лівані. Всього було евакуйовано 179 осіб, з них 134 – громадяни України, серед яких 112 дорослих та 22 дитини.

Теги: теракт ХАМАС Ізраїль

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