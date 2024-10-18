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Як і коли Ізраїль атакуватиме Іран: подробиці Washinhton Post

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Як і коли Ізраїль атакуватиме Іран: подробиці Washinhton Post
Стали відомі подробиці майбутнього можливого удару Ізраїлю по Ірану
фото із відкритих джерел

Washinhton Post: Ізраїль може атакувати Іран найближчими днями

Ізраїль може атакувати Іран найближчими днями. Про це пише видання Washinhton Post із посиланням на ізраїльських чиновників. При цьому наголошується, що рішення щодо цілей ударів поки що не прийнято.

«За словами ізраїльських чиновників, остаточного рішення про цілі удару в Ірані поки не прийнято, але атака очікується найближчими днями», – йдеться у публікації. 

Раніше повідомлялося, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Йоав Галант погодили час та спосіб удару по Ірану. Вони чекають на схвалення цього плану від уряду єврейської держави.

Раніше стало відомо, що Ізраїль підготував план та готовий відповісти Ірану на атаку 1 жовтня. Нагадаємо, ввечері 1 жовтня іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю. США одразу заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на цю ракетну атаку. Глава Державного департаменту США підкреслив, що атака Іран на Ізраїль була «абсолютно неприйнятною». За його словами, такі дії Тегерана має засудити весь світ.

Тим часом колишній секретар комісії з розвитку та озброєнь КСІР Ебрахім Ростамі заявив, що Іран має набагато потужніші за ядерну зброю секретні озброєння. Він додав, що у сфері озброєнь Тегеран має «величезні секретні можливості», які вдалося самостійно наростити протягом останніх десятиліть. 

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Теги: міністр Ізраїль Іран озброєння

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