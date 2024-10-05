Ізраїль завдав авіаударів по Сирії: знищено склади зброї «Хезболли»

ВПС зуміли знищити склади зброї та ракет «Хезболли»

Ізраїльська авіація в ніч проти 5 жовтня завдала серії ударів по центральній частині Сирії, зокрема по об'єктах у провінції Хомс. У результаті атаки в аеропорту Пальміри були знищені склади озброєння, що належали бойовикам ліванського терористичного угруповання «Хезболла». Про це повідомляють Сили оборони Ізраїлю.

Згідно з повідомленням, військово-повітряні сили Ізраїлю вразили склади зброї та ракет, які використовувались бойовиками«Хезболли» в аеропорту Пальміри. Удар став частиною триваючої кампанії Ізраїлю, спрямованої на знищення інфраструктури «Хезболли» та їхніх союзників в регіоні.

Ізраїль продовжує діяти на території Сирії, ліквідовуючи військові об'єкти, що становлять загрозу для його національної безпеки. Уряд Ізраїлю неодноразово заявляв, що не дозволить Ірану та його союзникам зміцнювати свої позиції на сирійській території.

Нагадаємо, Ізраїль вдарив по столиці Сирії: серед загиблих – відома телеведуча.

Напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном.

Раніше повідомлялося, що в результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення.