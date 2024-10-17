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ЦАХАЛ заявив про імовірну ліквідацію лідера ХАМАСу Сінвара

Ірина Міллер
glavcom.ua
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ЦАХАЛ заявив про імовірну ліквідацію лідера ХАМАСу Сінвара
Лідер палестинського руху ХАМАС у Секторі Газа Ях'я Сінвар був обраний на посаду голови політбюро після вбивства Ісмаїла Ханії
фото: АР

Під час операцій ЦАХАЛу в Секторі Гази було ліквідовано трьох терористів

Армія оборони Ізраїлю у четвер, 17 жовтня, повідомила про імовірну ліквідацію у Секторі Гази лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара.

«Під час операцій ЦАХАЛу в Секторі Гази було ліквідовано трьох терористів. ЦАХАЛ перевіряє можливість того, що одним з терористів був Ях'я Сінвар. На даному етапі особи терористів не можуть бути підтверджені», – йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Зазначається, що у будівлі, де були ліквідовані бойовики ХАМАСу, не було виявлено жодних ознак присутності заручників.

Раніше лідера палестинського руху ХАМАС у Секторі Газа Ях'ю Сінвара обрали на посаду голови політбюро після вбивства Ісмаїла Ханії. Його вважають одним із засновників військового крила цього угруповання.

31 липня рух ХАМАС оголосив про загибель Ханії під час удару по його резиденції в Тегерані, куди він прибув для участі в церемонії інавгурації президента Ірану Масуда Пезешкіана. У вбивстві звинувачують Ізраїль.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац назвав обрання нового лідера політбюро «ще одним приводом» для його «швидкого усунення».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розглядає план блокування гуманітарної допомоги в північній частині Сектора Гази. Мета – вибити бойовиків ХАМАС за допомогою голоду. 

До слова, влада США після президентських виборів має намір оприлюднити план відновлення Сектору Гази, коли там закінчаться бойові дії. За словами американських чиновників, у Держдепі не вважають за можливе домогтися угоди про припинення вогню та повернення ізраїльських заручників до кінця роботи адміністрації президента США Джо Байдена. У зв'язку з цим проєкт перебудови Гази вважається планом Б для початку виходу з конфлікту. Представники США, Ізраїлю та ОАЕ обговорювали різні ідеї для нього протягом місяців.

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Теги: ХАМАС Ізраїль

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