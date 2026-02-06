У Польщі на територію військової частини впав дрон

Оператором безпілотника виявився 22-річний громадянин Польщі

Військова жандармерія Польщі розслідує падіння невідомого безпілотника на територію першого батальйону повітряної кавалерії збройних сил Польщі, розташованого у населеному пункті Лезьніца Вєлька Лодзького воєводства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу військової жандармерії.

Зазначається, що безпілотник не завдав жодної шкоди. Військова жандармерія нагадала, що відповідно до закону про авіацію, здійснення польотів з використанням повітряного судна над військовими об'єктами є злочином, що карається позбавленням волі на строк до пʼяти років.

У ході розслідування вдалося встановити особу і затримати оператора БпЛА. Ним виявився 22-річний поляк, якому було пред'явлено низку звинувачень.

Нагадаємо, це вже другий випадок падіння дрона на територію військової частини в Польщі за останні кілька днів. Попередній випадок трапився 28 січня на території другого центру радіоелектронної розвідки, розташованого у населеному пункті Пшасниш Мазовецького воєводства. Після розслідування інциденту у військовій жандармерії тоді повідомили, що це був іграшковий дрон, який не становив жодної загрози.

Раніше Польща повідомляла про фіксацію метеозондів, які потрапляли у її повітряний простір з території Білорусі. За даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, об’єкти, схожі на повітряні кулі, з’являлися над країною три дні поспіль.

До слова, Польща підписала масштабну оборонну угоду вартістю $4,3 млрд на створення інтегрованої системи протидії безпілотникам, яку у Варшаві вже називають «стіною з дронів».