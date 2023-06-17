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Вступ України до НАТО: Байден повідомив, чи буде спрощена процедура (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вступ України до НАТО: Байден повідомив, чи буде спрощена процедура (відео)
фото з відкритих джерел

США не поспішають приймати Україну до Альянсу за спрощеною процедурою 

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не буде спрощувати процедуру вступу України до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомив журналіст Fox News у Twitter.

Як зазначив журналіст, у Байдена запитали, чи буде він полегшувати вступ України до НАТО, той відповів, що «ні».

«Сполучені Штати не вживатимуть спеціальних заходів для приєднання України до військового альянсу НАТО», – заявив у суботу президент Джо Байден.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країни-члени НАТО можуть погодитися прибрати певні перешкоди на шляху до приєднання України до військового альянсу.

До відома, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна та НАТО замінять свій нинішній формат зустрічей у вигляді Комісії на новий формат Ради на липневому саміті у Вільнюсі або після нього

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Теги: міністр НАТО спрощена процедура журналіст

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