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Україна та Молдова побудують прикордонний міст через Дністер: підписано угоду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна та Молдова побудують прикордонний міст через Дністер: підписано угоду
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа
фото: Мінінфраструктури

Загальна довжина мосту становитиме понад 1,4 км. Він матиме дві смуги руху з тротуарами з обох боків

Уряди України та Молдови підписали угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер у районі населених пунктів Ямпіль – Косеуц. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Угоду підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа.

Зазначається, що новий міст побудують на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) – Косеуць (Молдова). Він стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом.

«Сьогоднішнє підписання угоди є практичним продовженням домовленостей, досягнутих у 2021 році президентами України та Молдови. Повномасштабне вторгнення внесло корективи в реалізацію проєкту, але критична необхідність розвитку альтернативних логістичних шляхів робить проєкт Ямпільського мосту безальтернативним», – сказав міністр Олександр Кубраков.

За словами Кубракова, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я. 

Загальна довжина мосту становитиме понад 1400 м. Він матиме дві смуги руху з тротуарами з обох боків. Проєкт мосту також враховує стандарти безбар'єрності. Для орієнтування осіб з порушенням зору передбачені попереджувальні тактильні смуги.

Раніше повідомлялося, що Молдова допоможе подолати наслідки підриву Каховської ГЕС.

Також Молдова навчатиме українських саперів.

Теги: Молдова Україна міст кордон

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