Україна та Молдова побудують прикордонний міст через Дністер: підписано угоду

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа

Загальна довжина мосту становитиме понад 1,4 км. Він матиме дві смуги руху з тротуарами з обох боків

Уряди України та Молдови підписали угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер у районі населених пунктів Ямпіль – Косеуц. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Угоду підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа.

Зазначається, що новий міст побудують на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) – Косеуць (Молдова). Він стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом.

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«Сьогоднішнє підписання угоди є практичним продовженням домовленостей, досягнутих у 2021 році президентами України та Молдови. Повномасштабне вторгнення внесло корективи в реалізацію проєкту, але критична необхідність розвитку альтернативних логістичних шляхів робить проєкт Ямпільського мосту безальтернативним», – сказав міністр Олександр Кубраков.

За словами Кубракова, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я.

Загальна довжина мосту становитиме понад 1400 м. Він матиме дві смуги руху з тротуарами з обох боків. Проєкт мосту також враховує стандарти безбар'єрності. Для орієнтування осіб з порушенням зору передбачені попереджувальні тактильні смуги.

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