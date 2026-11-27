Президент США Дональд Трамп вніс зміни до спільної заяви за підсумками зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у резиденції Мар-а-Лаго. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Після зустрічі в середу ввечері в Мар-а-Лаго обидва лідери заявили, що «обговорили важливість утримання Росії від будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни, а також важливість якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання війни». Через кілька годин, опублікувавши допис у Truth Social, президент змінив тон свого коментаря, додавши два слова – таким чином, заява набула такого змісту: «Росія та Україна» повинні уникати таких дій.

Представник НАТО зазначив, що первісний текст листа був офіційно узгодженою заявою обох сторін – що свідчить про те, що Трамп згодом вніс до неї зміни в односторонньому порядку.

«Це доповнення є влучним, оскільки з’явилося через кілька днів після того, як Україна завдала удару по російському військовому кораблю в лівійському порту, за тисячі кілометрів від Києва. Цей напад, який, на думку юридичних експертів, міг порушити міжнародне право, не викликав критики з боку більшості союзників України, зважаючи на щоденні обстріли Росії проти свого сусіда. Це також підкреслює постійну напруженість у відносинах між Трампом і Володимиром Зеленським, українським лідером, який відмовився відмовитися від київських ударів на великі відстані по російських нафтопереробних заводах та критичній інфраструктурі», – пише видання.

Оновлене формулювання ставить перед Рютте нове випробування. Він неодноразово публічно висловлював похвалу на адресу Трампа, намагаючись зберегти поставки американської зброї, обмежену підтримку України та єдність всередині НАТО. Однак ця розбіжність демонструє, що його підхід, спрямований на те, щоб утримати Трампа в потрібному русі, має чіткі межі.

Трамп пізніше додав, що під час зустрічі він «приділив багато часу тому, щоб висловити бажання, аби президент Путін припинив усі військові агресивні дії проти територій по всій Європі».

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що американський лідер намагається з’ясувати, чи готовий Володимир Путін до реальних переговорів про завершення війни.

Також президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступили зі спільною заявою щодо війни Росії проти України. Після зустрічі у Флориді вони закликали Москву уникати будь-яких дій, які можуть призвести до розширення бойових дій, та наголосили на важливості якнайшвидшого досягнення миру.