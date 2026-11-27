Російські похоронні компанії за перші дев'ять місяців 2026 року заробили рекордні 105,1 млрд рублів (близько $1,28 млрд). Водночас галузь стикається зі зростанням витрат на пальне та матеріали, а клієнти намагаються заощаджувати навіть на похованнях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Коммерсант».

За підрахунками видання на основі даних Росстату, за січень–вересень 2026 року оборот російського ринку ритуальних послуг збільшився на 9,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Для порівняння: торік за цей самий час зростання було значно швидшим – 15,4%.

Однак рекордні доходи не свідчать про пропорційне збільшення кількості поховань. У фізичному вимірі ринок майже не змінився. Директор Інституту дослідження проблем соціальної політики Антон Орлов пояснює збільшення грошового обороту передусім інфляцією та подорожчанням матеріалів і робіт.

Ритуальні товари також суттєво подорожчали. У вересні середня вартість виготовлення труни в Росії становила 9,2 тис. рублів (близько $112). За даними Росстату, з лютого 2022-го до червня 2026 року труни подорожчали більш ніж удвічі, а копання могил – на 60%.

Бензин дорожчає майже утричі швидше за інфляцію

Додатковий удар по похоронному бізнесу завдає паливна криза. Керівник похоронного дому «Журавлі» Ілля Болтунов розповів, що через подорожчання бензину компанії витрачають більше на доставку ритуальної атрибутики та перевезення померлих.

За даними Росстату, від початку 2026 року до 26 жовтня бензин у Росії подорожчав майже на 19%. Для порівняння: загальна інфляція за цей час становила трохи більше 6%. Отже, пальне дорожчало майже утричі швидше, ніж товари й послуги загалом. Додаткові транспортні витрати похоронні компанії змушені враховувати у вартості своїх послуг.

Водночас купівельна спроможність росіян знижується. За даними «Сбер Індексу», у жовтні реальні споживчі витрати населення збільшилися лише на 3,2% за рік, а витрати на послуги – всього на 1,3%.

Родичі померлих дедалі частіше обирають бюджетні варіанти поховання, зокрема кремацію, яка обходиться дешевше за традиційне поховання в землю. Виконавча директорка Союзу похоронних організацій і крематоріїв Олена Андрєєва також повідомила про збільшення кількості громадян, які оформлюють державні субсидії на поховання за гарантованим переліком послуг.

Складна економічна ситуація впливає і на інвестиції в галузь. За словами партнера практики «Операційна ефективність» компанії Strategy Partners Дениса Тверського, лише один із 25 інвесторів, які розглядають можливість запуску проєкту в похоронному бізнесі, доходить до його реалізації. Серед причин – проблеми з галузевим законодавством і невизначеність перспектив ринку.

Де в Росії найбільше заробляють на похованнях

Найбільший регіональний ринок ритуальних послуг зафіксували в Санкт-Петербурзі. За дев'ять місяців його обсяг становив 10,2 млрд рублів (близько $124 млн). На другому місці Москва з показником 9,1 млрд рублів (приблизно $111 млн), на третьому – Московська область, де на похоронні послуги витратили 8,3 млрд рублів (близько $101 млн).

До п'ятірки найбільших регіональних ринків також увійшли Краснодарський край із 5,5 млрд рублів та Челябінська область із 3,6 млрд рублів. Водночас у Ростовській області зафіксували одне з найпомітніших зростань: за дев'ять місяців обсяг ринку сягнув 2,5 млрд рублів, що на 21% більше, ніж торік.

Військові втрати Росії перевищили 700 тисяч загиблих

На тлі зростання похоронного бізнесу Росія продовжує зазнавати значних військових втрат у війні проти України. За новою оцінкою журналістів «Медузи» та «Медіазони», до осені 2026 року загинули щонайменше 720 тис. російських військовослужбовців.

Для підрахунку журналісти використали витік даних Росстату, реєстр спадкових справ, поіменні списки загиблих, судову статистику та оголошення родичів про розшук зниклих військових. Уперше до оцінки включили також частину зниклих безвісти, які, за розрахунками дослідників, могли загинути.

Без урахування цієї категорії журналісти підтвердили понад 490 тис. смертей російських військових, зареєстрованих у документах до кінця вересня 2026 року. Додаткові втрати дослідники оцінили за допомогою статистичної моделі, яка враховує затримки в реєстрації смертей.

Водночас Росстат не розкриває загальну кількість померлих у країні. Міністерство оборони Росії востаннє офіційно повідомляло про військові втрати ще у вересні 2022 року. Після оприлюднення нової оцінки в Кремлі закликали довіряти лише офіційним повідомленням військового відомства.

Тіньовий сегмент може бути значно більшим

Офіційні цифри не обов'язково відображають усі доходи похоронної галузі. Партнер практики «Операційна ефективність» компанії Strategy Partners Денис Тверський звертає увагу на значну частку готівкових розрахунків і неформальних платежів. Через це реальний обсяг ринку може бути набагато більшим за статистичний.

Нагадаємо, у липні 2025 року «Главком» писав, що Служба зовнішньої розвідки України назвала ритуальні послуги одним із небагатьох сегментів цивільної економіки Росії, який продовжував зростати на тлі війни. Тоді розвідка повідомляла про збільшення галузі на 16% за перше півріччя. Обсяг ринку за січень–квітень того року сягнув майже $425 млн.