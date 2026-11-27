Президент повідомив, що супутникова система Starshield знову повноцінно працює на підконтрольній Україні території

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затримки Сполучених Штатів із постачанням ракет-перехоплювачів для систем Patriot безпосередньо впливають на життя українців. Він також дорікнув Вашингтону за більшу увагу до Близького Сходу, ніж до потреб України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Зеленського BBC.

Дефіцит ракет Patriot

В інтерв'ю BBC Зеленський повідомив про значну нестачу засобів перехоплення балістичних ракет. За його словами, Сполучені Штати затримують постачання систем Patriot, які необхідні Україні для захисту від російських ударів.

Президент звернув увагу, що американська допомога країнам Близького Сходу отримує більше уваги з боку Вашингтона, ніж українські потреби.

«Шкода, що вони зосередилися на Близькому Сході й допомагають їм більше. Шкода. У нас є величезні питання з цього приводу», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що нестача перехоплювачів має безпосередні наслідки для українців: «Дефіцит цих ракет – це життя людей».

Раніше президент уже звертався до США з проханням пришвидшити передачу Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot. Зеленський наголошував, що отримати їх потрібно взимку 2026–2027 років, а не чекати кілька років.

Starshield відновив повноцінну роботу на підконтрольній території

Президент Володимир Зеленський повідомив, що американська супутникова система Starshield знову повноцінно працює на підконтрольній Україні території. Водночас обмеження на тимчасово окупованих територіях зберігаються.

За словами глави держави, українські підрозділи, які використовують дрони-перехоплювачі, стикаються з проблемами через ці обмеження. Зокрема, безпілотники не можуть наздоганяти реактивні російські шахеди, які після цього безперешкодно летять далі вглиб України.

Зеленський не зміг пояснити, хто саме ухвалив рішення про обмеження. Він зазначив, що технічно за систему відповідає компанія SpaceX, однак політична сторона питання залишається незрозумілою.

«Технічно – SpaceX, політично – не знаю, я справді не знаю. Це як пінг-понг. Ми запитуємо одну сторону, а нам кажуть, що це інша», – розповів президент.

Володимир Зеленський під час інтерв'ю BBC у своєму офісі в Києві фото: BBC

Зеленський розкритикував позицію США щодо переговорів

Окремо глава держави висловив невдоволення тим, як американська адміністрація веде переговори про завершення війни. За його словами, Вашингтон недостатньо тисне на Росію, а американські представники нерідко більше враховують позицію Москви, ніж Києва.

Зеленський закликав США стати справжнім союзником України та використовувати свій вплив для примусу Росії до реальних кроків. Він також наголосив, що нейтральність у ставленні до агресора фактично ставить жертву нападу та сторону, яка розпочала війну, в однакове становище.

Останній раунд переговорів України, США та Росії за посередництва Абу-Дабі не приніс очевидного прогресу. Президент описав ситуацію словами: «Що більше ми дізнаємося, то більше проблем». За його словами, наступний раунд переговорів очікується у грудні. Водночас залишається незрозумілим, чи братимуть у ньому участь європейські представники.

Президент прокоментував дружбу Трампа з Путіним

В інтерв'ю Зеленський також відреагував на фотографію, яку президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social. На світлині американський лідер обіймає російського диктатора Володимира Путіна, називаючи його своїм другом.

Український президент визнав, що Трамп має право самостійно визначати своє ставлення до інших політиків, але назвав таку дружбу дивною.

«Він агресор і вбивця. Він не може бути другом. Просто не може», – заявив Зеленський.

Президент також порівняв таку позицію з дружбою з Адольфом Гітлером під час Другої світової війни.

Україна готується до складної зими

Ще однією темою розмови стала підготовка Києва до зимового періоду. За словами Зеленського, російські удари по енергетичній інфраструктурі та логістичних об'єктах ускладнюють життя столиці. Під атаками опинилися й мости через Дніпро, що може призвести до розділення міста на частини.

Через перебої з електропостачанням та проблеми з логістикою деякі підприємства вже припинили роботу. Частина мешканців виїхала зі столиці на зиму.

Зеленський визнав, що ситуація залишається складною, але запевнив, що влада та військові захищатимуть Київ.

«Люди можуть виїжджати, але ми намагатимемося захистити нашу столицю будь-яким способом. Нам потрібна наша столиця. Без столиці у вас немає країни», – наголосив президент.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Володимир Зеленський закликав США прискорити передачу Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot. Президент наголошував, що погоджені партнерами поставки не можуть відкладатися на кілька років, оскільки Україна потребує посилення протиповітряної оборони вже взимку 2026–2027 років.