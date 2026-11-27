Російські спецслужби активізують диверсійну діяльність у Європі, залучаючи мережі завербованих виконавців. Використання вибухівки та підпалів за останній рік приблизно подвоїлося, а наступна масштабна атака може призвести до численних жертв і загострити відносини між європейськими державами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN та дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

За оцінкою IISS, Москва веде проти європейських країн так звану нетрадиційну війну, намагаючись послабити підтримку України. Основні цілі – об'єкти критичної інфраструктури, від яких залежить постачання військової допомоги Києву: залізничні шляхи, транспортні вузли, енергетичні мережі та підприємства оборонної промисловості.

У звіті наголошується, що диверсії відбуваються хвилями. Сплески активності зосереджуються в окремих країнах і галузях, що може свідчити про координацію операцій із Москви.

За даними дослідження, кількість диверсій за 12 місяців до вересня 2026 року зросла на 16%, навіть попри скорочення загальної кількості зафіксованих російських зовнішніх операцій. Водночас використання підпалів і вибухівки приблизно подвоїлося.

Польща та Німеччина залишаються головними цілями

Найбільше уваги російські спецслужби приділяють країнам, через які проходять важливі логістичні маршрути постачання допомоги Україні. Передусім це Польща та Німеччина, а також держави Балтії.

CNN із посиланням на дослідження IISS повідомляє, що за період із жовтня 2025 року до вересня 2026-го в Польщі зафіксували 29 інцидентів, пов'язаних із Москвою.

Один із них стався в листопаді 2025 року. Тоді вибуховий пристрій пошкодив залізничну колію на маршруті Варшава – кордон України. Люди не постраждали. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вибух, імовірно, планували для знищення потяга.

Ця залізнична лінія має важливе значення для України. Після пошкодження колії рух поїздів, зокрема сполучення Київ – Варшава, зазнав затримок. «Укрзалізниця» тоді повідомляла, що рух організували сусідньою колією, аби уникнути значних порушень сполучення.

Карта російських зовнішніх операцій у Європі за січень 2022 року – вересень 2026 року. Розмір кіл відображає кількість інцидентів, кольори позначають категорії цілей джерело: IISS

На карті позначено операції, пов'язані з енергетикою, транспортом, військовою промисловістю, комунікаціями, урядовими структурами та приватною власністю. Окремо дослідники відобразили рівень упевненості в причетності Росії до кожного випадку. Інфографіка охоплює не лише диверсії, а й інші види зовнішніх операцій.

Згідно з даними IISS за жовтень 2025 року – вересень 2026-го, найбільше інцидентів припало на військово-промислову сферу – 28%, транспорт – 22% та енергетику – 7%. Саме ці напрямки мають безпосереднє значення для оборонної спроможності України та її партнерів.

Росія залучає посередників для організації атак

Російські спецслужби використовують мережі завербованих осіб, щоб приховувати безпосередніх організаторів диверсій. За оцінкою IISS, частина виконавців стає досвідченішою та застосовує складніші засоби, зокрема саморобні вибухові пристрої з таймерами й дистанційними детонаторами.

Водночас затримання підозрюваних, вислання російських розвідників і закриття окремих консульств поки не продемонстрували стійкого стримувального ефекту. За словами дослідників, арешти створюють проблеми для безпосередніх виконавців, але не обов'язково завдають відчутної шкоди спецслужбам, які керують операціями.

У звіті також згадується можливість існування кількох незалежних мереж посередників. Це ускладнює протидію: викриття однієї групи не обов'язково зупиняє інші.

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Російські спецслужби намагаються залучати українців

Окремий український контекст – вербування громадян України для виконання диверсій за кордоном. Служба зовнішньої розвідки України попереджала, що російські спецслужби шукають потенційних виконавців серед українських біженців, використовуючи соціальні мережі, месенджери та пропозиції швидкого заробітку.

Один із прикладів – підпал поблизу румунського оборонного підприємства Carfil SA у місті Брашов у вересні 2026 року. За даними румунських спецслужб, за ним стояла агентурна мережа, якою керували з Росії. Серед підозрюваних були громадянин України та двоє білорусів.

Аналітики попередили про загрозу атаки з масовими жертвами

Автори дослідження не виключають, що подальше ускладнення диверсій може призвести до інциденту з великою кількістю постраждалих. Такий розвиток подій здатен спровокувати вимоги жорсткої відповіді на дії Росії та загострити розбіжності між європейськими урядами.

За оцінкою аналітиків, Москва намагається діяти одночасно на двох рівнях. На тактичному – пошкоджувати інфраструктуру та затримувати постачання допомоги Україні. На стратегічному – зробити підтримку Києва настільки дорогою економічно й політично, щоб європейські держави почали від неї відмовлятися.

Водночас дослідники констатують, що поки Кремль не досяг цієї мети: військова допомога Україні триває, а європейські країни посилюють власну обороноздатність.

IISS закликає уряди європейських держав перейти від реагування на окремі диверсії до спільної стратегії протидії російським операціям. Зокрема, йдеться про координацію розслідувань, обмін розвідувальною інформацією та захист логістичних маршрутів, якими доправляють допомогу Україні.

Важливо, що станом на оприлюднення дослідження загиблих унаслідок проаналізованих диверсій не зафіксували. Попередження про масові жертви стосується майбутнього ризику, а не вже здійсненої атаки.

До слова, 24 листопада британська розвідка попередила компанії, які допомагають Україні, про загрозу російських диверсій. Потенційними цілями можуть стати виробники компонентів озброєння, постачальники військового обладнання та організації, залучені до логістичного забезпечення українських Сил оборони. Британські відомства закликали такі підприємства посилити захист від підпалів, шпигунства та інших ворожих операцій.