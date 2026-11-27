Росія може зберегти нинішню політичну систему до 2030 року, навіть якщо війна проти України затягнеться, а економічні проблеми посилюватимуться. Водночас країна ризикує втратити можливості для технологічного розвитку, а її регіони – дедалі більше віддалятися від федерального центру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження аналітичного проєкту Russia Matters, який працює на базі Гарвардського університету.

Які сценарії майбутнього Росії розглянули в Гарварді

Автори дослідження – засновник Russia Matters Симон Сараджян та фахівець із врегулювання конфліктів Артур Мартиросян – проаналізували можливий розвиток Росії у 2026–2030 роках. Для цього вони використали метод сценарного планування, побудований на поєднанні двох ключових чинників: стійкості політичного режиму та рівня міжнародної ізоляції країни.

На перетині цих показників дослідники визначили чотири можливі варіанти:

«Фортеця в облозі» – влада Путіна залишається стійкою, але Росія перебуває під сильним міжнародним тиском.

«Новий Тільзіт» – Кремль зберігає контроль над країною, досягає стратегічної перемоги у війні проти України, а міжнародна ізоляція слабшає.

«Хтось припустився помилки» – Росія зазнає стратегічної поразки у війні, що провокує конфлікти всередині правлячої еліти.

«Обірвана струна» – політична система поступово слабшає, державні інституції втрачають ефективність, а міжнародна ізоляція країни зменшується через ослаблення інтересу до неї з боку інших держав.

Усі чотири базові сценарії передбачають формальне збереження чинного режиму в Кремлі. Різниця полягає в тому, наскільки міцною буде влада та якими стануть позиції Росії у світі.

Найімовірнішим автори вважають сценарій «Фортеці в облозі». Його ймовірність на момент підготовки дослідження оцінюють у 54–59%. Однак на горизонті 2030 року показник знижується до 37–42%.

Другий за ймовірністю варіант – «Обірвана струна». Його оцінка становить 20–24% зараз і 23–26% до 2030 року. Для сценарію «Новий Тільзіт» показники становлять 11–13% та 16–19% відповідно, а для варіанта «Хтось припустився помилки» – 9–11% та 16–21%.

Чому Кремль може втриматися, але Росія слабшатиме

За сценарієм «Фортеці в облозі», до 2030 року Росія залишатиметься авторитарною державою з потужним силовим апаратом. Кремль зможе підтримувати контроль завдяки лояльності владної верхівки, репресіям та перенаправленню економічних зв'язків на незахідні ринки.

Водночас збереження влади не означатиме успішного розвитку країни. Економіка дедалі більше залежатиме від енергетичного експорту, а доступ до передових технологій залишатиметься обмеженим через західні санкції та експортний контроль.

Особливо складною буде ситуація у виробництві високотехнологічної продукції. Автори наголошують, що спроби замінити іноземні компоненти власними розробками не зможуть повністю компенсувати обмеження доступу до сучасних технологій.

Окремою проблемою стане демографія. Росія продовжить втрачати працездатне населення через природне скорочення чисельності громадян, старіння суспільства та еміграцію кваліфікованих фахівців.

Значення Китаю для Москви зростатиме. Пекін залишатиметься одним із головних партнерів Росії у торгівлі, постачанні товарів та технологічній співпраці. Однак така взаємодія матиме дедалі більш нерівноправний характер: Москва матиме менше альтернатив, а Китай – більше можливостей впливати на умови співпраці.

«Обложена фортеця» не передбачає неминучого краху російської держави. Навпаки, дослідники описують тривале рівноважне становище, за якого політична система може переживати зовнішній тиск, але поступово втрачати можливості для модернізації.

Що може послабити владу Путіна

Одним із найважливіших чинників стабільності Кремля автори називають згуртованість представників російської влади. Саме вона, на їхню думку, важливіша за економічні показники або рівень підтримки президента серед населення.

Дослідники окремо виділяють п'ять показників стійкості режиму:

єдність політичної та силової еліти;

фінансову спроможність держави;

контроль над силовими структурами;

готовність суспільства підкорятися владі;

здатність федерального центру контролювати регіони.

Особливу увагу аналітики приділяють поведінці представників правлячого класу. Вони вважають, що відкрите протистояння не обов'язково стане першою ознакою ослаблення Кремля. Натомість можуть з'явитися менш помітні прояви нелояльності: ігнорування розпоряджень федерального центру, створення регіональними керівниками власних мереж впливу та спроби окремих представників еліти убезпечити себе від можливих політичних змін.

Дослідники називають це поступовим «тихим відступництвом». За такого розвитку подій Росія формально залишатиметься централізованою державою, але реальні можливості Москви впливати на віддалені регіони скорочуватимуться.

Водночас автори визнають, що саме згуртованість еліт найважче перевірити за відкритими джерелами. Якщо цей показник погіршиться з високого до середнього рівня, приблизно 15–20 відсоткових пунктів імовірності можуть перейти від сценарію «Обложеної фортеці» до двох менш сприятливих для Кремля варіантів.

Чи можливий новий заколот у Росії

Окремо автори розглянули можливість повторення заколоту, подібного до виступу засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина у червні 2023 року.

Нині ймовірність раптового розколу всередині силового апарату вони оцінюють у 3–5%. До 2030 року цей показник може зрости до 8–10%.

Такий розвиток подій дослідники розглядають окремо від чотирьох основних сценаріїв. Йдеться про раптове порушення ланцюга командування між структурами, які контролюють силові ресурси держави.

Ще один окремий ризик – одночасний масштабний збій кількох державних інституцій із втратою контролю над ядерною зброєю. Автори не наводять конкретної ймовірності такого розвитку подій, але зараховують його до найнебезпечніших можливих потрясінь.

Що означатиме поразка Росії у війні

Сценарій «Хтось припустився помилки» передбачає стратегічну поразку російських військ в Україні. У такому разі Кремль може втратити головний аргумент на користь продовження війни, а всередині політичного керівництва загостриться боротьба за відповідальність за провал.

Силовики та представники технократичного крила влади можуть почати звинувачувати одне одного у неправильних рішеннях. Водночас сам режим не обов'язково впаде: він може залишитися при владі, але втратити колишню репутацію непереможності.

Автори застерігають, що ослаблена Росія не обов'язково стане менш небезпечною. Навпаки, керівництво країни може активніше вдаватися до ядерного шантажу, намагаючись компенсувати військові невдачі та відновити єдність еліт.

Інший варіант – «Новий Тільзіт» – передбачає протилежний результат. Росія досягає стратегічної перемоги в Україні, а ослаблена та роз'єднана Європа погоджується на нову систему безпеки, сформовану за умовами Москви.

Назва відсилає до Тільзитського миру 1807 року між Російською імперією та наполеонівською Францією. У сучасній інтерпретації йдеться про ситуацію, коли Росія не повертається до міжнародної системи на умовах Заходу, а домагається поступок завдяки зміні балансу сил.

Проте навіть цей варіант не гарантує тривалої стабільності. Дослідники зауважують, що нав'язаний порядок може виявитися нестійким, оскільки держави, які поступилися Москві, згодом намагатимуться переглянути його умови.

Смерть Путіна залишається окремим фактором невизначеності

Автори також звертають увагу на питання майбутньої передачі влади в Росії. Вони не беруться прогнозувати, чи залишатиметься Путін президентом після 2030 року, чи з'явиться до того часу зрозумілий механізм наступництва.

Окреме питання – що станеться, якщо російський президент раптово помре, не встигнувши забезпечити контрольований транзит влади.

На думку дослідників, такий розвиток подій може змінити поведінку всіх основних груп впливу. Політичні, силові та бізнесові угруповання отримають стимули боротися за контроль над державними ресурсами, а відсутність узгодженого наступника посилить невизначеність.

При цьому зміна керівника країни не обов'язково означатиме демократизацію Росії або припинення агресивної політики щодо України та Заходу.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що російські олігархи почали замислюватися над майбутнім країни після Путіна та шукати можливості повернути політичний вплив. Попри невдоволення частини бізнес-еліти, відкрито виступати проти Кремля підприємці побоюються.