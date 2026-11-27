Очільник Білого дому відкинув припущення, що його політика є м’якою щодо Кремля

Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін хоче завершити війну проти України, і запевняє, що сам чинив тиск на Москву. Водночас американський лідер заявив, що російський диктатор може взяти участь у грудневому саміті «Групи двадцяти». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

Трамп заявив, що, на його думку, Путін хотів би завершити війну проти України. Американський президент додав, що вірить у це, однак для припинення бойових дій потрібна згода обох сторін.

«Я думаю, Путін хотів би, щоб війна закінчилася. Я в це вірю. Але для танго потрібні двоє», – сказав Трамп.

Президент США також відкинув припущення, що його політика є м’якою щодо Кремля. Він заявив, що саме запровадив проти Росії «величезні податки та санкції» й був дуже жорстким до Москви.

Окремо Трамп висловився про можливу участь Путіна в саміті G20, який має відбутися у грудні в Маямі. За словами американського президента, російський лідер може приїхати на зустріч, якщо захоче. Раніше Трамп також заявляв, що готовий запросити на саміт президента України Володимира Зеленського.

Трамп згадав і про виключення Росії з «Великої вісімки». Він заявив, що якби Путін залишився учасником G8, війни в Україні, можливо, не було б. За словами президента США, російський лідер був ображений таким рішенням, а ініціатором виключення нібито став тодішній президент США Барак Обама.

Водночас рішення проводити зустрічі без Росії у 2014 році ухвалили колективно лідери країн G7 – після незаконної анексії Криму. Відтоді саміти відбуваються у форматі «Великої сімки».

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп під час спілкування з американськими військовослужбовцями з нагоди Дня подяки, 26 листопада 2026 року скриншот із трансляції NTD News

Напередодні Трамп повідомив, що під час зустрічі з Путіним у китайському Шеньчжені просив його припинити військову агресію проти територій Європи. Американський президент пов’язав це з можливістю швидко укласти угоду між Україною та Росією.

У Кремлі цей заклик витлумачили інакше. Речник російського президента Дмитро Пєсков припустив, що Трамп нібито мав на увазі дії Києва, а не Москви.

25 листопада Трамп зустрівся у Флориді з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. У спільній заяві, оприлюдненій на сайті Альянсу, йшлося про необхідність не допустити дій Росії, які можуть розширити війну, та якнайшвидше досягти мирного врегулювання.

Водночас у власній версії заяви, яку Трамп оприлюднив у соцмережі, заклик не розширювати війну стосувався і Росії, і України. У тексті, опублікованому НАТО, згадувалася лише Росія.

На тлі цих заяв спецпредставник Трампа Джаред Кушнер визнав, що переговори зайшли в глухий кут через питання майбутнього статусу українських територій. Він сказав, що Путін говорить про мир, однак важливо, на яких саме умовах.

Нагадаємо, 25 листопада Трамп заявив, що не встановлював дедлайну для укладення мирної угоди між Україною та Росією. Він сказав, що хотів би завершити війну якнайшвидше, однак не прив’язує переговори до конкретної дати.