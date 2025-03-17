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«Росія повинна перестати висувати умови». Зеленський говорив з Макроном

Іванна Гончар
glavcom.ua
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«Росія повинна перестати висувати умови». Зеленський говорив з Макроном
Зеленський: Україна готова до безумовного 30-денного припинення вогню
фото: Офіс президента

Як завжди, дуже конструктивна розмова: Зеленський про діалог з Макроном

Україна готова до безумовного 30-денного припинення вогню. Але щоб перейти до його реалізації, Росія повинна перестати висувати умови. Як інформує «Главком», про це заявив глава українського держави Володимир Зеленський.

Про це український лідер написав за підсумками розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном. Вони обговорювали кроки до наближення справедливого й тривалого миру.

«Окремо обговорили роботу наших команд над формуванням чітких гарантій безпеки. Позиція Франції щодо цього питання дуже конкретна, і ми її абсолютно підтримуємо», – написав Зеленський.

Також за його словами під час розмови з Макроном, президенти обговорили результати онлайн-зустрічі лідерів, що відбулася15 березня.

«Коаліція країн, які готові працювати разом із нами заради наближення справедливого й тривалого миру, збільшується. Це дуже важливо. Дякую за всі зусилля заради якнайшвидшого досягнення миру», – підсумував український президент.

До слова, Україна може отримати більше французьких винищувачів Mirage 2000. Про таку можливість натякнув президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю Le Parisien.

Раніше ми писали, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна як суверенна держава має право запрошувати союзні країни для розміщення миротворчого контингенту, і це не є питанням, яке має вирішувати Росія.

 

 

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Теги: безпека перемир'я війна Еммануель Макрон Володимир Зеленський

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