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Польща пояснила, що потрібно, аби нормалізувати відносини з Білоруссю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Польща пояснила, що потрібно, аби нормалізувати відносини з Білоруссю
Повідомлялося, що Польща розглядає варіант повного закриття кордону з Білоруссю
фото з відкритих джерел

Польща має конкретні вимоги для Білорусі, якщо країна зацікавлена в нормалізації відносин

Однією з умов нормалізації відносин з Білоруссю є видача мігранта, який вбив польського прикордонника. Про це в ефірі Radio Zet сказав заступник глави польського МЗС Анджей Шейна.

За словами посадовця, Польща має конкретні вимоги для Білорусі, якщо та зацікавлена в нормалізації відносин.

«Такі як припинення гібридних атак, видача вбивці польського солдата, звільнення ув'язнених поляків», – зазначив Шейна.

Дипломат додав, що Білорусь є країною, яка відкрито пов'язана і співпрацює з Росією, ворожою до України, тому «наші можливості діяти щодо такої країни обмежені».

«Але, можливо, якщо ці умови не будуть виконані, ми можемо зупинити перевезення товарів через Білорусь. Нам це теж не вигідно, але ми починаємо дозрівати до цього, і Білорусь помічає, що ми серйозно розглядаємо це», – пояснив він.

Нагадаємо, у Польщі 1 серпня стартує операція «Безпечне Підляшшя» на кордоні з Білоруссю, у якій братимуть участь 17 тис. військових.

Зокрема, на кордоні з Білоруссю на тлі розмов про загострення ситуації Україна не спостерігає змін з точки зору безпеки.

Як повідомлялося, Польща пропонує Євросоюзу провести масштабну кампанію у США для боротьби з російською дезінформацією.

До слова, начальник Генерального штабу збройних сил Польщі Веслав Кукула заявив, що Польщі необхідно підготувати своїх солдатів до повномасштабного конфлікту

Читайте також: Чи допоможе Польща закрити небо Україні?
Теги: Польща Білорусь кордон прикордонники

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