Кім Чен Ин зустрівся із заступником міністра оборони Росії

Заступник міністра оборони РФ Криворучко перебуває із візитом у Північній Кореї

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрівся з військовою делегацією Росії на чолі із заступником міністра оборони Криворучком. Про це пише Reuters із посиланням на офіційне інформаційне агентство КНДР KCNA.

Зазначається, що Криворучко перебуває із візитом у Північній Кореї. Наразі невідомо, з ким ще зустрічався заступник міністра оборони РФ і якою була мета його візиту.

«Кім та Криворучко обговорили потребу у військовій співпраці між двома країнами для захисту спільних безпекових інтересів», – йдеться у повідомленні.

Reuters нагадує, що КНДР та РФ минулого року уклали угоду про стратегічне партнерство й відтоді нарощують співпрацю, в тому числі військову.

«Сеул та Вашингтон обвинувачують обидві країни у взаємній торгівлі зброєю для підтримки російського арсеналу ракет й артилерії у війні з Україною», – пише агентство.

Нагадаємо, північнокорейська елітна делегація військової підготовки вирушила з візитом до Росії. Це стало першим військовим обміном між двома країнами з моменту підписання диктаторами пакту про тіснішу військову співпрацю.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки переконані, що Північна Корея може просити технологій для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї в обмін на військову допомогу Росії.